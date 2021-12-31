Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укрзалізниця" відкрила на Центральному залізничному вокзалі в Києві лаунж-зону.

На сайті "УЗ" повідомляється, що нова цілодобова зона відпочинку Business & Family Lounge знаходиться на місці колишнього Сервісного центру. Вхід до неї - ліворуч від центрального входу на Вокзальній площі.

Простір переобладнали за участі дизайн-студії LoGoVo.

Було

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia Стало

В лаунжі є доступ до швидкісного інтернету і можливість зарядити гаджежи. У розпорядженні відвідувачів є місця для роботи за комп'ютером, переговорна кімната, дитяча ігрова кімната, зона відпочинку, бар, бібліотека, душові кімнати, виставкова зона тощо.

Вартість години перебування у Business & Family Lounge - 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ - 150 гривень.

Фото: facebook/Укрзалізниця

Фото: facebook/Укрзалізниця

Фото: facebook/Укрзалізниця

Фото: facebook/Укрзалізниця

Фото: facebook/Укрзалізниця

Фото: facebook/Укрзалізниця

Фото: facebook/Укрзалізниця

Фото: facebook/Укрзалізниця

Фото: facebook/Укрзалізниця

"Укрзалізниця" заявила, що планує відкрити схожі лаунжі на вокзалах інших великих міст України.

Нагадаємо, що у 2021 році "Укрзалізниця" заявила про намір передати в довгострокову оренду торговельні площі залізничних вокзалів. Компанія хоче, щоб вокзали почали приносити прибуток, а в перспективі їх почнуть взагалі віддавати в концесію.