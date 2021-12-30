Протиаварійні роботи у Гостиному дворі розпочнуться 31 грудня

Виконавцем протиаварійних робіт у Гостиному дворі в Києві стало товариство з обмеженою відповідальністю "Інжинірингова компанія планета буд". Роботи буде розпочато 31 грудня.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"За переговорною процедурою Національний заповідник "Софія Київська", що є балансоутримувачем будівлі, визначив підрядником ТОВ "Інжинірингова компанія планета буд".Вже завтра, 31 грудня, роботи буде розпочато. Їх загальна вартість складає 33 млн 203 881 тис грн", – написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

За словами міністра, попереду два активних місяці, за які підрядник повинен забезпечити для пам’ятки належний стан для її подальшої реставрації.

Серед протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт:

чистка цегли та металевих елементів, залізобетонних перекриттів;

облаштування покриття парапету, перил;

розчищення внутрішнього подвір’я від будівельного сміття;

накриття армованою плівкою від потрапляння вологи стін, перекриттів в місцях демонтованих конструкцій та інші.

Дізнаватися новини щодо ситуації із Гостиним двором можна буде за посиланням: https://mkipgovua.wixsite.com/guest-yard

Нагадаємо, що з 1994 року розташований у центрі Києва Гостинний двір був в оренді у компанії "Укрреставрація". За умовами договору, орендар узяв на себе повну відповідальність за збереження пам'ятки архітектури і утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Незважаючи на це, регіональне відділення Фонду держмайна Києва неодноразово встановлювало факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема погіршення стану об'єкта оренди, чим було створено загрозу руйнування пам'ятки.

У 2011 році в Києві почався активний рух за збереження будівлі. Активісти утворили сквот усередині будівлі, проводили культурні заходи, запрошуючи громадськість. Через місяці активної діяльності їх побили і вигнали, але активісти через суди домоглися заборони на будівництво.

15 грудня 2015 року "Укрреставрація" погодилася законсервувати будівлю Гостинного двору, а 22 грудня Кабінет міністрів підтримав рішення суду про визнання його пам'яткою архітектури.

Формальним власником Гостинного двору весь цей час залишався Фонд держмайна. Між Міністерством культури та КМДА довго тривала запекла суперечка щодо того, кому має належати будівля, але врешті-решт її передали до сфери управління Мінкульту.