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Помер канадський режисер Жан-Марк Валле, який зняв “Клуб покупців Далласа” з Макконахі та Лето

Причина смерті невідома.

Канадський режисер та продюсер Жан-Марк Валле помер у своїй хатинці біля Квебек-Сіті цими вихідними.

Про це пише apnews.com з посиланням на представника Валле.

Режисеру, який отримав премію “Еммі” за популярний серіал HBO “Велика маленька брехня” та чия драма 2013 року “Клуб покупців Далласа” отримала кілька номінацій на кінопремію “Оскар”, було 58 років.

Причина смерті не відома.

Валле був відомий своїм натуралістичним підходом до кіновиробництва. Він знімав таких відомих акторів, як Різ Уізерспун, Ніколь Кідман, Емі Адамс та Джейк Джілленхол.

Фото: ЕРА/UPG

“Він зняв Емілі Блант у фільмі 2009 року “Молода Вікторія” і став популярним у Голлівуді після того, як “Даласький клуб покупців” за участю Меттью Макконахі та Джареда Лето отримав шість номінацій на премію Оскар, включно з найкращим фільмом”, – йдеться у повідомленні.

Валле часто знімав із природним освітленням та ручними камерами і давав акторам свободу імпровізувати та переміщатися в межах сцени. 

Нагадаємо, 80-річна авторка роману "Інтерв'ю з вампіром" Енн Райс померла через ускладнення після перенесеного інсульту.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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