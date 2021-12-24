Архітектурне бюро balbek bureau розробило проєкт арт-інсталяції для української антарктичної станції "Академік Вернадський". На острові Галіндез, де розташована станція, її почнуть встановлювати у січні 2022 року.

Фото: balbek.com

В основі проєкту "Дім. Спогади – старий паливний бак на території "Академік Вернадський". Навколо нього спорудять будову на кшталт традиційної української хати. Її зроблять з каркасу та прозорих епоксидних панелей, повідомляє donttakefake.com.

В описі проєкту йдеться, що перед командою стояло завдання перетворити старий паливний бак на "привабливий для туристів об'єкт, який органічно впишеться в антарктичні краєвиди". При цьому він мав стати для полярників станції "живим спогадом про дім".

"Цей бак – чи не перше, що бачать чотири тисячі туристів, які щороку приїжджають на станцію "Академік Вернадський" під час антарктичного літа. Він потрапляє на більшість фотографій, які залишаються на згадку про подорож до Антарктиди", – пишуть на сайті balbek bureau.

Інсталяція має знайомити гостей станції із українською культурою, адже для багатьох іноземців це перша точка контакту з Україною.

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Виготовленням конструкції займається українське конструкторське бюро "Майстерня Чудес".

"Дім. Спогади" вирушить на станцію на криголамі в січні 2022 року.

Раніше повідомляли, що українські полярники в Антарктиді виготовлятимуть сувеніри з накопиченого там пластику.