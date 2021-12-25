За тиждень дії програми єПідтримка продажи книжок на Yakaboo виросли втричі

Протягом першого тижня отримання українцями грошей за державною програмою єПідтримка, на національній книжковій платформі Yakaboo щоденна кількість замовлень зросла втричі. Про це стало відомо з офіційного повідомлення платформи. З 19 до 24 грудня українці придбали на Yakaboo 168,4 тисячі книжок.

Напередодні новорічних свят у ТОПі продажів платформи опинились дитячі книжки (25%), художня література (18%) та нон-фікшн (бізнес, гроші, економіка – 9%, виховання дітей, книги для батьків – 7%, біографії та мемуари – 5%).

«За тиждень ми обробили 60 тисяч замовлень та надіслали клієнтам 168,4 тисячі книжок. Щодня ми обробляємо майже 30 тисяч звернень у всіх каналах комунікації з клієнтами. І ми єдині, хто насправді справляється зараз із таким навантаженням. Онлайн-книгарня, величезний склад та сучасні логістичні сервіси працюють на повну потужність та 24/7», - зазначає СЕО книжкової платформи Yakaboo Іван Богдан.

Проєкт єПідтримка офіційно стартував 19 грудня, хоча перші гроші почали надходити на картки українців вже з 16 грудня, і саме з того моменту розпочався справжній бум на книжки.

Нагадаємо, станом на 24 грудня заявки на отримання 1000 гривень за вакцинацію подали 5 мільйонів українців.