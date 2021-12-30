Пам'ятку архітектури біля Майдану Незалежності в Києві продали на аукціоні за 47 млн гривень

Фото: СЕТАМ

Укрексімбанк 23 грудня провів аукціон з продажу дво-триповерхового будинку на Софіївській вулиці поруч з Майданом Незалежності в Києві, на якому його купили майже за 47 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба державного підприємства "СЕТАМ", яке надає майданчик для продажу арештованого та іншого майна.

Житловий будинок, який продано банком, є зразком житлової забудови Києва кінця 19 сторіччя. Перша одноповерхова будівля на цій ділянці була побудована у другій половині позаминулого століття. Пізніше на замовлення надвірного радника Гомілевського архітектор Воронцов надбудував там другий поверх і прибудував ще одну триповерхову будівлю.

Об'єкт є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини (наказ комітету охорони і реставрації пам'яток історії, культури та історичного середовища КМДА від 16.05.1994 №10). Між банком та Головним управлінням культурної спадщини КМДА було укладено охоронний договір на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини від 13.04.2010.

Фото: СЕТАМ

Нежитлові приміщення загальною площею 884 кв. м опинилися у власності банку в 2010 році на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя.

Покупець, якого в повідомленні не називають, має заплатити гроші до 11 січня.