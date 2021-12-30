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Group DF заявила про продаж "Кримського титану" в окупованому Армянську

Покупцем виступила російська компанія "Російський титан".

Group DF заявила про продаж "Кримського титану" в окупованому Армянську
Фото: infoindustria.com.ua

Компанія "Юкрейніан кемікал продактс", яка входить до Group DF, заявила про продаж заводу "Кримський титан" в окупованому Армянську.

Про це повідомила пресслужба Group DF.

"ПрАТ "Ukrainian Chemical Products", раніше відоме як "Кримський титан" (великий виробник діоксиду титану, Армянськ, Крим), продало всі свої активи в Криму компанії "Російський титан" (РФ). Умови угоди передбачають, що все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу «Кримський титан» переходить у власність покупця. Угода закрита, відповідні зміни внесені органами державної реєстрації України до реєстрів", - сказано в пресрелізі.

Group DF пояснила своє рішення тим, що "Кримський титан" втратив свою економічну привабливість через політичні обставини. Не маючи контролю за цим активом з 2016 року, група шукала можливість його продажу.

У 2014 році українське ПрАТ "Кримський титан" було перереєстровано з Армянська на Київ, потім Group DF перейменувала його на "Юкрейніан кемікал продактс", яке належить німецькій Ostchem Germany GmbH.

Завод в Армянську виробляє діоксид титану. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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