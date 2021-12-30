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Фільм "Стоп-Земля" Катерини Горностай став лауреатом премії ім. Лесі Українки

Найкращим літературним твором визнано книгу Лариси Ніцой "Незламні мураші".

Фільм "Стоп-Земля" Катерини Горностай став лауреатом премії ім. Лесі Українки
Фото: Держкіно

Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва визначив лауреатів за 2021 рік.

Оголошено переможців у чотирьох номінаціях, повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

У номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" перемогла книга Лариси Ніцой "Незламні мураші", яку видав ФОП Мельник М. Ю. Всього в номінації було заявлено 54 роботи.

У номінації "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" серед 16 конкурсантів переможцем став Дмитро Печенкін за художнє оформлення серії казок "Киці-мандрівниці" (видавець – ПП "Рідна мова").

У номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва" премію присудили виставі Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша "Легенда про Дракона" (автор Сергій Новачук, режисер-постановник Ірина Корольова). У цій номінації змагалися 6 театральних колективів.

У номінації "Кінотвори для дітей та юнацтва" більшістю голосів члени комітету визнали переможцем повнометражний ігровий фільм "Стоп-Земля", знятий ТОВ "Ессе продакшн хаус". Автор сценарію та режисер – Катерина Горностай.

Нагадаємо, премія Кабінету міністрів України імені Лесі Українки за твори літератури і мистецтва для дітей та юнацтва - це щорічна премія, яка присуджується до дня народження Лесі Українки – 25 лютого. Вона була заснована в 2004 році і отримала статус урядової. Четверта номінація "Кінотвори для дітей та юнацтва" була введена в 2007 році. Премія в кожній номінації – 10 000 гривень.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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