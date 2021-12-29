Держкомтелерадіо заборонив ввезення до України ще п’яти російських книг

Держкомтелерадіо відмовив українському імпортеру у видачі дозволу на ввезення з території Росії п’яти назв дитячих книг, у яких присутня пропаганда держави-агресора.

Як зазначає Урядовий портал, відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Зокрема, дитячі книжки російського видавництва "Издательский дом «Проф-Пресс" з нейтральними назвами "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные", які імпортер мав намір розповсюджувати в України, проілюстровано зображеннями силовиків, військових та військової техніки держави-агресора.

Серед "365 сказок и стихов на каждый день" окремий вірш оспівує російську армію, яка всіх «захищає і рятує людство». У книзі "Удивительные факты" Л. Соколової окрема глава присвячена "великій імператриці" Єкатерині ІІ. Найбільшими її заслугами автор називає збільшення російської армії, розв'язання воєн, захоплення чужих територій. Ці складові, йдеться у дитячій книзі, зробили Росію "могущественнейшим государством в мире".

Експерти визнали, що названі вище видання містять пропаганду держави-агресора, а також її імперських геополітичних доктрин, а отже порушують статті 28, 281 Закону України "Про видавничу справу".

Експертна рада ухвалила рішення віднести ці видання до такої видавничої продукції, що не дозволена до розповсюдження на території України. Рішення експертної ради затверджено наказом Держкомтелерадіо.

Нагадаємо, 25 листопада Служба безпеки України заявила про викриття ботоферми в Херсонській області. Вона мала понад 20 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах, форумах та популярних месенджерах і працювала на Росію.