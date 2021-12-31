ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
ГоловнаСуспільствоПодії

ДСНС перейшла на посилений режим несення служби на свята

На цілодобовому чергуванні до 4 січня перебуватиме понад 7 тис. рятувальників.

ДСНС перейшла на посилений режим несення служби на свята
Фото: Макс Требухов

На час відзначення новорічних свят рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби.

За даними пресслужби ДСНС, з 09:00 31 грудня 2021 року до 09:00 4 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності.

Особливу увагу приділяють об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких відбуватимуться святкові заходи.

"Всього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, 26 піротехнічних розрахунків, 9 повітряних суден, у тому числі 4 літаки та 5 вертольотів", – повідомили у ДСНС.

Раніше у МВС повідомили, що у новорічну ніч публічну безпеку забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців, із них дві тисячі – військовослужбовці Національної гвардії України. Святкові заходи у новорічну річ заплановані, як мінімум, у 500 населених пунктах.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також