ДСНС перейшла на посилений режим несення служби на свята

На час відзначення новорічних свят рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби.

За даними пресслужби ДСНС, з 09:00 31 грудня 2021 року до 09:00 4 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності.

Особливу увагу приділяють об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких відбуватимуться святкові заходи.

"Всього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки, 26 піротехнічних розрахунків, 9 повітряних суден, у тому числі 4 літаки та 5 вертольотів", – повідомили у ДСНС.

Раніше у МВС повідомили, що у новорічну ніч публічну безпеку забезпечуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців, із них дві тисячі – військовослужбовці Національної гвардії України. Святкові заходи у новорічну річ заплановані, як мінімум, у 500 населених пунктах.