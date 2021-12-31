У Києві проведуть понад 20 заходів, присвячених 300-річчю з дня народження Скороводи

Популяризувати творчість видатного українця у столиці планують, зокрема, з допомогою фонтана із пам’ятником.

З нагоди 300-річчя з дня народження українського філософа та гуманіста Григорія Сковороди у Києві проведуть понад 20 заходів.

Міський голова столиці Віталій Кличко підписав меморандум між Київською міською радою та Всеукраїнським громадським оргкомітетом із відзначення 300-річчя з дня народження Сковороди, інформує пресслужба КМДА.

Фото: КМДА

"Підписанням цього документа ми засвідчуємо, що разом проведемо в Києві понад 20 заходів, присвячених пам’яті і творчості Григорія Сковороди. Відбудуться ці заходи протягом наступного року", – сказав Кличко.

З-поміж іншого, для вшанування пам’яті та популяризації творчості Григорія Сковороди у столиці планують встановити фонтан із пам’ятником видатному діячеві.

Всеукраїнський громадський оргкомітет із відзначення дати "Сковорода 300" координує громадські ініціативи, присвячені відзначенню пам’ятної дати та діяльність "сковородинівських комітетів" в Україні. До наглядової ради оргкомітету "Сковорода 300" входять Олесь Доній, Ян Валєтов, Семен Глузман, Олександра Гуменна, Любко Дереш, Костянтин Дорошенко, Геннадій Друзенко, Тарас Компаніченко, Ігор Піддубний, Олексій Толкачов та інші громадські діячі.

Григорій Савич Сковорода – український філософ-містик, богослов, поет, педагог, можливо, і композитор літургійної музики. Мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називали "Сократом".

300-річня з дня народження Сковороди відзначатимуть у листопаді 2022 року.

Нагадаємо, Верховна Рада України 17 грудня 2021 року прийняла Постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках (№6406). На державному рівні відзначать, зокрема, 80-річчя створення УПА і 25-річчя із часу польоту у космос Каденюка.