На офіційному акаунті України на Spotify опублікували різдвяно-новорічний плей-лист

На офіційному українському профілі – Ukraine.ua у музичному стримінговому сервісі Spotify з'явився різдвяно-новорічний плей-лист.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Ми точно знаємо, що саме вам потрібно. Це різдвяно-новорічний плей-лист на офіційному акаунті України на Spotify: https://tinyurl.com/2chsj4um. У ньому звісно ж наш "Щедрик", а ще "Різдвяна" від KAZKA, "Добрим людям на здоров‘я" від Go_A і багато інших чудових пісень. Насолоджуйтесь", – сказано в повідомленні.

Загалом до списку увійшло 20 пісень:

"Київські вулиці" Postman;

"Забери мене до себе на Різдво" KRUTЬ;

"Новорічна" Люсі, ТУЧА;

"Seasons" Sera Sheer;

"Вдячна" Jamala;

"Як день посуне ніч" Tember Blanche;

"Щедрик" Воплі Відоплясова;

"Зима" Yuko;

"Нині Рождество" Тарас Чубай;

"Щедрик, щедрик, щедрівочка" Тіна Кароль;

"То Різдво" Epolets;

"Добрий вечір" Воплі Відоплясова;

"Казка" alyona alyona;

"Народився Бог на санях" Kana Band;

"Добрим людям на здоров'я" Go_A;

"Нова радість" Піккардійська терція;

"Ой, як же було" Гордій Старух;

"Різдвяна" KAZKA;

"Замовкає весь світ" The elephants;

"Колядка (Веселая новина)" Ivan NAVI.

Офіційний акаунт України на Spotify з’явився у грудні 2021-го. Spotify офіційно почав працювати в Україні торік у липні.