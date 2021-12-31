На офіційному акаунті України на Spotify опублікували різдвяно-новорічний плей-лист

На офіційному українському профілі – Ukraine.ua у музичному стримінговому сервісі Spotify з'явився різдвяно-новорічний плей-лист.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.
"Ми точно знаємо, що саме вам потрібно. Це різдвяно-новорічний плей-лист на офіційному акаунті України на Spotify: https://tinyurl.com/2chsj4um. У ньому звісно ж наш "Щедрик", а ще "Різдвяна" від KAZKA, "Добрим людям на здоров‘я" від Go_A і багато інших чудових пісень. Насолоджуйтесь", – сказано в повідомленні.
Загалом до списку увійшло 20 пісень:
- "Київські вулиці" Postman;
- "Забери мене до себе на Різдво" KRUTЬ;
- "Новорічна" Люсі, ТУЧА;
- "Seasons" Sera Sheer;
- "Вдячна" Jamala;
- "Як день посуне ніч" Tember Blanche;
- "Щедрик" Воплі Відоплясова;
- "Зима" Yuko;
- "Нині Рождество" Тарас Чубай;
- "Щедрик, щедрик, щедрівочка" Тіна Кароль;
- "То Різдво" Epolets;
- "Добрий вечір" Воплі Відоплясова;
- "Казка" alyona alyona;
- "Народився Бог на санях" Kana Band;
- "Добрим людям на здоров'я" Go_A;
- "Нова радість" Піккардійська терція;
- "Ой, як же було" Гордій Старух;
- "Різдвяна" KAZKA;
- "Замовкає весь світ" The elephants;
- "Колядка (Веселая новина)" Ivan NAVI.
Офіційний акаунт України на Spotify з’явився у грудні 2021-го. Spotify офіційно почав працювати в Україні торік у липні.