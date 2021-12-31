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На офіційному акаунті України на Spotify опублікували різдвяно-новорічний плей-лист

До списку увійшло 20 пісень.

На офіційному українському профілі – Ukraine.ua у музичному стримінговому сервісі Spotify з'явився різдвяно-новорічний плей-лист.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Ми точно знаємо, що саме вам потрібно. Це різдвяно-новорічний плей-лист на офіційному акаунті України на Spotify: https://tinyurl.com/2chsj4um. У ньому звісно ж наш "Щедрик", а ще "Різдвяна" від KAZKA, "Добрим людям на здоров‘я" від Go_A і багато інших чудових пісень. Насолоджуйтесь", – сказано в повідомленні.

Загалом до списку увійшло 20 пісень:

  • "Київські вулиці" Postman;
  • "Забери мене до себе на Різдво" KRUTЬ;
  • "Новорічна" Люсі, ТУЧА;
  • "Seasons" Sera Sheer;
  • "Вдячна" Jamala;
  • "Як день посуне ніч" Tember Blanche;
  • "Щедрик" Воплі Відоплясова;
  • "Зима" Yuko;
  • "Нині Рождество" Тарас Чубай;
  • "Щедрик, щедрик, щедрівочка" Тіна Кароль;
  • "То Різдво" Epolets;
  • "Добрий вечір" Воплі Відоплясова;
  • "Казка" alyona alyona;
  • "Народився Бог на санях" Kana Band;
  • "Добрим людям на здоров'я" Go_A;
  • "Нова радість" Піккардійська терція;
  • "Ой, як же було" Гордій Старух;
  • "Різдвяна" KAZKA;
  • "Замовкає весь світ" The elephants;
  • "Колядка (Веселая новина)" Ivan NAVI.

Офіційний акаунт України на Spotify з’явився у грудні 2021-го. Spotify офіційно почав працювати в Україні торік у липні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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