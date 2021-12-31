Укргідрометцентр проаналізував новорічну погоду за останні майже 20 років

В Українському гідрометцентрі проаналізували погоду у перший день нового року впродовж останніх 15 років. Попри те, що Новий рік для більшості з нас асоціюється зі снігом та морозцем – класичною зимовою погодою, дані свідчать, що протягом останніх двох десятиліть "сніжні" Новорічні свята в Україні були досить рідко.

Укргідрометцентр оприлюднив діаграму, яка ілюструє висоту снігового покриву у Києві в період з 2005 по 2020 рр.

"Як бачимо, сніговий покрив у столиці відмічався лише у 8-ми з з 15-ти проаналізованих років. Найвищим він був у 2010 та 2013 роках - 27-29 см відповідно", – зазначили українські метеорологи.

Графік максимальної температури ілюструє переважання плюсових температур для 1 січня. За період 2005-2020 рр. від'ємні температури (йдеться саме про денні максимуми ) відмічались лише п’яти випадках.

Найхолодніше було 1 січня 2016 року – тоді денна температура становила мінус 10°С. Найтепліше було у 2013 році, коли денний максимум температури у Києві досяг +6°С.

За прогнозом синоптиків, 1 січня 2022 року у столиці також буде відносно теплим і з додатніми температурами.