Лавров підтвердив готовність Кремля "захищати російських громадян" на Донбасі

Кремль готовий вжити всіх необхідних заходів для захисту сотень тисяч "російських громадян" на Донбасі та врегулювання конфлікту в Україні дипломатичним шляхом.

Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю РИА Новости.

"Ми й надалі докладатимемо зусиль для вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту політико-дипломатичним шляхом. Безальтернативною основою для цього залишається мінський "Комплекс заходів", схвалений резолюцією 2202 РБ ООН", – сказав він.

Лавров наголосив, що "на будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу буде дано адекватну відповідь".

Міністр закордонних справ РФ додав, що західні країни "продовжують підтримувати мілітарні устремління влади України", а "київський режим, природно, сприймає таку підтримку як карт-бланш на проведення силової операції".

Кілька днів тому віцеспікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачьов заявив, що РФ не має наміру починати воєнну операцію проти України, але "має право оперативно використовувати збройні сили для захисту громалян Росії за кордоном у випадку нападу на них".

Нагадаємо, американські аналітики описали ймовірні сценарії Путіна щодо України. Найбільш вірогідний, на їхню думку, нагадуватиме той, який спровокував чотириденну війну з Грузією в 2008 році. Росія на той час відповіла на спроби Тбілісі убезпечити територію, яка була підконтрольною підтримуваним Москвою бойовикам, вторгненням на сушу за підтримки авіаційних та артилерійських ударів, військово-морської блокади та кібератак.

За їхніми словами, Росія представить конфлікт із Україною як крок щодо захисту російськомовного Донбасу від того, що вона назвала б українською агресією.