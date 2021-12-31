Байден і Путін погодилися посилити дипломатію на тлі напруженості через Україну

Президент США Джо Байден закликав свого російського колегу Володимира Путіна знизити напруженість і посилити дипломатичні зусилля довкола України на тлі нарощування російських військ біля кордону і вимог Кремля про всеосяжні "гарантії безпеки".

Під час 50-хвилинної телефонної розмови 30 грудня лідери двох країн провели "серйозний та предметний" обмін думками, щоб закласти основу для трьох груп майбутніх переговорів на початку наступного місяця.

Про це на умовах анонімності сказав високопосадовець адміністрації Джо Байдена, передає Радіо Свобода.

"Обидва лідери визнали, що є сфери, в яких ми могли б досягти значного прогресу, а також ті, де угоди не є можливими, і що майбутні переговори визначать точніше контури кожної з цих категорій", – сказав високопосадовець.

Під час розмови Джо Байден також повторив, що будь-яке вторгнення в Україну матиме наслідком нищівні економічні санкції з боку Сполучених Штатів та їхніх партнерів, а також посиленням присутності НАТО в Центральній та Східній Європі.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Байден закликав до "прагматичної, орієнтованої на результат дипломатії" на майбутніх зустрічах сторін США та Росії.

Друга за місяць телефонна розмова між главами держав відбулася за ініціативи російської сторони.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами.

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.