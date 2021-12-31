LB.ua пропонує вам разом з нами згадати найважливіші події року в Україні та у світі.

1 січня Великобританія остаточно покинула Європейський Союз – через рік після оголошення фінального Brexit британці перестали бути частиною єдиного ринку ЄС.

Фото: EPA/UPG

6 січня - напад прихильників Трампа на Капітолій у США.

Фото: EPA/UPG

20 січня - Джозеф Байден офіційно став 46-м президентом США.

Фото: EPA/UPG

20 лютого - введення санкцій проти Медведчука.

Фото: theukrainians.org

24 лютого - перший вакцинований від коронавірусу в Україні. Ним став лікар-реаніматолог Євген Горенко з Черкас.

Фото: Макс Требухов

20 березня - учасники акції на підтримку Сергія Стерненка закидали фаєрами Офіс президента і підпалили двері. Опісля сімом учасникам акції було вручено підозри в хуліганстві.

Фото: Макс Требухов

31 травня - Президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування президентського Університету майбутнього, який готуватиме "людей майбутнього".

Фото: president.gov.ua

1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла в першому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію та не менш резонансний – «ресурсний-урядовий» 5600, який у ЗМІ назвали «антиахметівським» через перегляд формули ренти на руду.

Фото: Lb.ua

12 липня - у Києві зруйнували модерністську будівлю “Квіти України”.

Фото: Макс Требухов

15 липня - конституційна більшість проголосувала за відставку Арсена Авакова, який понад 7 років очолював МВС.

Фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода

Липень - наймасштабніші за 20 років міжнародні навчання Sea Breeze-2021 у Чорному морі.

Фото: ВМС ЗС України

Липень - початок ери космічного туризму. Відбулися перші комерційні польоти в космос. Власник Virgin Galactic Річард Бренсон і глава Amazon Джефф Безос полетіли зі своїми командами з-поміж звичайних людей до меж космосу.

Фото: bbc.com

Липень - повне оновлення експозиції другого поверху Одеського художнього музею, яке стало певною мірою перезапуском інституції.

Фото: OFAM

20 серпня - Вселенський Патріарх Варфоломій прибув до України.

Фото: pomisna.info

Серпень - кінець війни США в Афганістані. Сполучені Штати оголосили про повний вихід з Афганістану – американські військові покинули цю країну, віддавши її на поталу терористам з угруповання «Талібан».

Фото: EPA/UPG

24 серпня - У Києві відбувся парад та святкування з нагоди 30-ліття незалежності України.

Фото: ОПУ

22 вересня - скоєно замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. Його автомобіль обстріляли.

Фото: LB.ua

Вересень - “Тетраматика” у LEM Station. Фестиваль аудіовізуального мистецтва, який розгортається у площині експерименту та демонструє умовність межі між технологіями, наукою та мистецтвом.

Фото: Сергій Горобець

2 жовтня - у столиці розпочався об’єднаний Марш за Київ.

Фото: Олександр Рудоманов

7 жовтня - Верховна Рада проголосувала за відкликання спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Фото: Lb.ua

Жовтень - «слуги» знову зібралися в Трускавці. Фіналом виїзного засідання фракції за участю президента Володимира Зеленського став гала-концерт з нагородженням партійними «оскарами» та вечірка із сетами голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії.

Фото: dialog.ua

24 жовтня - відбувся перший за 16 років конкурс великої приватизації - продали АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик").

Фото: Фонд Держмайна

Жовтень - Збройні сили України вперше застосувала ударні дрони Bayraktar проти артилерії російських найманців на Донбасі.

Фото: novynarnia.com

Листопад - міграційна криза, спровокована режимом Лукашенка. Тисячі мігрантів, яких звіз з усіх проблемних точок світу білоруський режим, стали справжньою загрозою польській, литовській та українській територіальній цілісності.

Фото: EPA/UPG

Листопад - вистава “Opera Lingua” в бібліотеці ім. Вернадського.

Фото: Макс Требухов

Грудень - завершення епохи Меркель. Вона очолювала німецький уряд 16 років. Німці обрали новий кабінет міністрів на чолі з Олафом Шольцом.

Фото: EPA/UPG

Грудень - “Футуромарення” в Мистецькому Арсеналі.