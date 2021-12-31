1 січня Великобританія остаточно покинула Європейський Союз – через рік після оголошення фінального Brexit британці перестали бути частиною єдиного ринку ЄС.
6 січня - напад прихильників Трампа на Капітолій у США.
20 січня - Джозеф Байден офіційно став 46-м президентом США.
20 лютого - введення санкцій проти Медведчука.
24 лютого - перший вакцинований від коронавірусу в Україні. Ним став лікар-реаніматолог Євген Горенко з Черкас.
20 березня - учасники акції на підтримку Сергія Стерненка закидали фаєрами Офіс президента і підпалили двері. Опісля сімом учасникам акції було вручено підозри в хуліганстві.
31 травня - Президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування президентського Університету майбутнього, який готуватиме "людей майбутнього".
1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла в першому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію та не менш резонансний – «ресурсний-урядовий» 5600, який у ЗМІ назвали «антиахметівським» через перегляд формули ренти на руду.
12 липня - у Києві зруйнували модерністську будівлю “Квіти України”.
15 липня - конституційна більшість проголосувала за відставку Арсена Авакова, який понад 7 років очолював МВС.
Липень - наймасштабніші за 20 років міжнародні навчання Sea Breeze-2021 у Чорному морі.
Липень - початок ери космічного туризму. Відбулися перші комерційні польоти в космос. Власник Virgin Galactic Річард Бренсон і глава Amazon Джефф Безос полетіли зі своїми командами з-поміж звичайних людей до меж космосу.
Липень - повне оновлення експозиції другого поверху Одеського художнього музею, яке стало певною мірою перезапуском інституції.
20 серпня - Вселенський Патріарх Варфоломій прибув до України.
Серпень - кінець війни США в Афганістані. Сполучені Штати оголосили про повний вихід з Афганістану – американські військові покинули цю країну, віддавши її на поталу терористам з угруповання «Талібан».
24 серпня - У Києві відбувся парад та святкування з нагоди 30-ліття незалежності України.
22 вересня - скоєно замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. Його автомобіль обстріляли.
Вересень - “Тетраматика” у LEM Station. Фестиваль аудіовізуального мистецтва, який розгортається у площині експерименту та демонструє умовність межі між технологіями, наукою та мистецтвом.
2 жовтня - у столиці розпочався об’єднаний Марш за Київ.
7 жовтня - Верховна Рада проголосувала за відкликання спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Жовтень - «слуги» знову зібралися в Трускавці. Фіналом виїзного засідання фракції за участю президента Володимира Зеленського став гала-концерт з нагородженням партійними «оскарами» та вечірка із сетами голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії.
24 жовтня - відбувся перший за 16 років конкурс великої приватизації - продали АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик").
Жовтень - Збройні сили України вперше застосувала ударні дрони Bayraktar проти артилерії російських найманців на Донбасі.
Листопад - міграційна криза, спровокована режимом Лукашенка. Тисячі мігрантів, яких звіз з усіх проблемних точок світу білоруський режим, стали справжньою загрозою польській, литовській та українській територіальній цілісності.
Листопад - вистава “Opera Lingua” в бібліотеці ім. Вернадського.
Грудень - завершення епохи Меркель. Вона очолювала німецький уряд 16 років. Німці обрали новий кабінет міністрів на чолі з Олафом Шольцом.
Грудень - “Футуромарення” в Мистецькому Арсеналі.