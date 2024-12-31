Головне за вівторок, 31 грудня, останній день 2024 року: майже 190 боєзіткнень, бої на Курщині, удар по Одещині

Бойові дії на Донеччині, 188 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ураження нафтобази на Смоленщині. Яким запам’ятається 1042-й день повномасштабної війни.

Підсумки 2024-го від LB.ua – тут.

Вітаємо усіх з прийдешнім 2025-м!

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 грудня відбулося 188 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні є ситуація на Покровському напрямку. Також ворог активний на Лиманському, Краматорському та Курахівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 грудня – в новині.

Сили оборони України уразили ще одну нафтобазу російських окупантів. За даними Генштабу, сьогодні вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області.

На об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення. За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Відомо, що росіяни використовували цю базу зокрема і для забезпечення окупаційної армії.

Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області. Про це йдеться на сторінці ССО у “Фейсбуці”.

Зазначається, що цьому передувала робота української артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі.

Виявилося, що разом із російськими військовими, село тримали також війська Північної Кореї.

Сьогодні російські окупаційні війська вкотре атакували Одеську область.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. “Вдень російські терористи атакували крилатою ракетою Білгород-Дністровський район”, - написав Кіпер.

Унаслідок російського обстрілу було пошкоджено адміністративну будівлю агрофірми.

Від удару загарбників постраждав 29-річний чоловік, поранений перебуває в лікарні у стані середнього ступеню тяжкості.

Президент Володимир Зеленський 31 грудня звільнив голову Київської міської військової адміністрації Сергія Попка і призначив замість нього нового очільника – Тимура Ткаченка.

Про це йдеться у двох указах, опублікованих на сайті президента. Кадрова заміна не була анонсована.

Тимур Ткаченко з вересня був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 – заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Більше про нового очільника КМВА – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!