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До України за рік вдалося повернути майже 450 дітей

Серед них є діти, які вирвалися із мамами з ТОТ у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

До України за рік вдалося повернути майже 450 дітей
повернення українських дітей
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Від початку 2024-го на підконтрольну Україні територію повернули вже 449 дітей. 

"Серед них – п’ятеро, які нещодавно разом з мамами вирвалися з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA", – написав у телеграмі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він розповів про Матвія, якому ледь виповнилося пів року та який бачив, як окупанти чотири рази викрадали його маму й катували. Також про 15-річного Трохима, який утратив тата та залишився без мами. Хлопцеві погрожували армійською повісткою, аби змусити його служити в лавах Росії.

"Щиро дякую партнерам із Save Ukraine, які організували рятувальну місію для цих родин. Вітаю всіх із прийдешнім Новим роком! Продовжуємо і надалі виконувати завдання Президента – повернути кожну українську дитину", – додав політик. 

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  • Сьогодні стало відомо, що на підконтрольну Україні території із поки що окупованого лівобережжя Херсонщини повернули чотирьох дітей.
  • Уряд планує внести зміни у правила обов'язкової евакуації дітей із зони бойових дій.
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