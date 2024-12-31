Упродовж року із російського полону вдалося повернути 1358 українців

У 2024 році із російського полону вдалося повернути 1358 українців. Загалом пройшло 11 обмінів.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"У році, що минає, ми змогли забезпечити проведення 11 обмінів і повернули на 356 людей більше, ніж у 2023 році. Тому ми радіємо, що 1358 наших людей було врятовано, але водночас і печалимося, бо значно більше наших співвітчизників досі перебуває в російській ворожій неволі", – зазначили у Штабі.

Також там додали, що над поверненням наших земляків працювали представники Сил безпеки та оборони, Омбудсмана, державних установ, міністерств та інституцій, покликаних допомагати нашим людям, як військовим так і цивільним, повертатися з ворожої неволі.