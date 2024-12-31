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Упродовж року із російського полону вдалося повернути 1358 українців

Загалом пройшло 11 обмінів. 

Упродовж року із російського полону вдалося повернути 1358 українців
31 січня 2024 року відбувся обмін полоненими, внаслідок якого додому повернули ще 207 українських громадян.
Фото: ОПУ

У 2024 році із російського полону вдалося повернути 1358 українців. Загалом пройшло 11 обмінів.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"У році, що минає, ми змогли забезпечити проведення 11 обмінів і повернули на 356 людей більше, ніж у 2023 році. Тому ми радіємо, що 1358 наших людей було врятовано, але водночас і печалимося, бо значно більше наших співвітчизників досі перебуває в російській ворожій неволі", – зазначили у Штабі. 

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Також там додали, що над поверненням наших земляків працювали представники Сил безпеки та оборони, Омбудсмана, державних установ, міністерств та інституцій, покликаних допомагати нашим людям, як військовим так і цивільним, повертатися з ворожої неволі.

  • Вчора, 30 грудня, в Україну повернули ще 189 військових і цивільних додому. Серед повернених були і двоє журналістів.
  • Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 3 767 українців з російського полону, серед них – 168 цивільних українців.
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