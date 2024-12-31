Український виробник та Міністерство оборони розробляють спеціалізовану мобільну майстерню для безпілотників.

Як зазначає Міноборони, основна мета – задовольнити потребу Сил оборони України у ефективному польовому ремонті та відновленні широкого спектра безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва.

Куратором нової розробки є Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони.

«Наші військові мають золоті руки, але ми також знаємо, що вони змушені ремонтувати літальні апарати у складних польових умовах. Аби цей процес став зручнішим та більш ефективним, ми хочемо поліпшити умови роботи майстрів. Новинка потрапить на фронт лише з урахуванням побажань тих, хто буде нею користуватися», – прокоментував підполковник Євгеній Ткаченко, начальник Управління безпілотних авіаційних систем Головного управління оборонних інновацій.

Базою для майстерні стане спеціальний транспортний засіб підвищеної прохідності. Це дасть можливість ремонтувати безпілотники практично у будь-якій точці країни і за будь-яких погодних умов. Автономність майстерні буде досягнуто завдяки власній системі живлення потужністю 11 кВт, засобам зв’язку та двохдіапазонним роутерам.

Транспорт буде облаштований робочими місцями для проведення робіт з монтажу, ремонту, налагодження електронного обладнання, виконання зварювальних робіт. Також будуть встановлені пересувні стелажі та полиці для робочих інструментів і обладнання, які легко демонтуються та можуть бути винесені назовні.

Крім того, передбачена можливість зонування салону для відокремлення місць з підвищеним виділенням шкідливих речовин.