До експлуатації в українських військах допустили вітчизняний всюдихід “Равлик”

Важить трохи більше пів тонни і здатен перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп.

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах універсальну мобільну платформу “Равлик”. Цей наземний роботизований комплекс (НРК) - повністю українська розробка, повідомляє пресслужба Міноборони.

“Равлик” має невеликі розміри, його легко транспортувати на автомобільному причепі.

Важить трохи більше пів тонни і здатен перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп.

Герметична пило- і вологозахищена платформа безвідмовно працює у складних погодних умовах.

Її електричний двигун і м’які всюдихідні шини дозволяють рухатись тихо.

У відомстві зазначають, що завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень “Равлик” без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди.

Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань.

Раніше Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний безшумний транспортер CRAB-LS, а також дистанційно керований бойовий модуль Wolly.