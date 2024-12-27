В Азербайджані заявили, що пасажирський літак збила російська ракета класу "земля-повітря", - Euronews
В Азербайджані заявили, що пасажирський літак збила російська ракета класу "земля-повітря", - Euronews
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
Постачальник "шахедів" для РФ привітав Україну з Різдвом та побажав миру
Постачальник "шахедів" для РФ привітав Україну з Різдвом та побажав миру
Посол України в Японії йде з посади й розповів про результати роботи за 4 роки
Посол України в Японії йде з посади й розповів про результати роботи за 4 роки
"Нова пошта" попередила про шахрайську схему
"Нова пошта" попередила про шахрайську схему
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
Bild: Зеленський звільнив посла України в Німеччині
Bild: Зеленський звільнив посла України в Німеччині
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
ГоловнаСуспільствоВійна

До експлуатації в українських військах допустили вітчизняний всюдихід “Равлик”

Важить трохи більше пів тонни і здатен перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп.

До експлуатації в українських військах допустили вітчизняний всюдихід “Равлик”
вітчизняний всюдихід “Равлик”
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах універсальну мобільну платформу “Равлик”. Цей наземний роботизований комплекс (НРК) - повністю українська розробка, повідомляє пресслужба Міноборони.

“Равлик” має невеликі розміри, його легко транспортувати на автомобільному причепі. 

Важить трохи більше пів тонни і здатен перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп. 

Герметична пило- і вологозахищена платформа безвідмовно працює у складних погодних умовах. 

Її електричний двигун і м’які всюдихідні шини дозволяють рухатись тихо.

У відомстві зазначають, що завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень “Равлик” без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди. 

Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань. 

Раніше Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний безшумний транспортер CRAB-LS, а також дистанційно керований бойовий модуль Wolly.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies