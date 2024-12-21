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Міноборони допустило до використання дистанційно керований бойовий модуль Wolly

Заряду акумуляторів дистанційного бойового модуля вистачає на кілька днів роботи. 

Міноборони допустило до використання дистанційно керований бойовий модуль Wolly
Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly вітчизняного виробництва. 

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

Вічтзиняний дистанційно керований бойовий модуль Wolly оснащений:

  • кулеметом калібру 7.62 або 12.7 мм
  • боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв
  • тепловізором
  • системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

Бойовий модуль порівняно легкий: до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець. Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи. 

"Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні  рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування", — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Фото: Міноборони

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