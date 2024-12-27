Мінкультури доручило законсервувати будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні

Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності до закінчення воєнного стану і протягом трьох років з дня його припинення.

Про це йдеться в наказі №964 від 25 грудня.

Зазначається, що у зв'язку з незабезпеченням фінансуванням і накладенням Апеляційним судом Києва у 2019 році арештів на земельні ділянки, що відведені під реалізацію проєкту, і протоколом засідання міжвідомчої робочої групи від 17 грудня 2024 року, Мінкультури доручило здійснити консервацію об'єкта "Проєктування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності: реконструкція алеї Героїв Небесної сотні від майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної сотні, 3-5 з облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення території" до закінчення дії воєнного стану і впродовж трьох років з дня його припинення або скасування.