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Мінкультури доручило законсервувати будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні

Планується, що будівництво розпочнеться протягом трьох років з дня припинення воєнного стану.

Мінкультури доручило законсервувати будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні
Ілюстративне фото
Фото: Офіс президента

Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності до закінчення воєнного стану і протягом трьох років з дня його припинення.

Про це йдеться в наказі №964 від 25 грудня.

Зазначається, що у зв'язку з незабезпеченням фінансуванням і накладенням Апеляційним судом Києва у 2019 році арештів на земельні ділянки, що відведені під реалізацію проєкту, і протоколом засідання міжвідомчої робочої групи від 17 грудня 2024 року, Мінкультури доручило здійснити консервацію об'єкта "Проєктування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності: реконструкція алеї Героїв Небесної сотні від майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної сотні, 3-5 з облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення території" до закінчення дії воєнного стану і впродовж трьох років з дня його припинення або скасування.

  • 22 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що проєктувально-будівельні роботи зі створення Музею Революції гідності розпочнуться 2021 року.
  • 21 лютого 2022 року тодішній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що будівництво Музею Революції гідності розпочнеться восени 2022 року і завершиться до кінця 2023 року.
  • Пам'ятний хрест на Алеї Героїв Небесної сотні громадськість встановила у березні 2014 року на місці розстрілів учасників Революції гідності. В майбутньому він має стати частиною Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності.
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