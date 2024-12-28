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Внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині постраждала жінка

Також пошкоджені приватні будинки та газогін.

Внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині постраждала жінка
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Російська армія ввечері 27 грудня атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Постраждала 43-річна жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор обстріляв з артилерії Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Загиблих і поранених немає", — написав він.

Внаслідок пожежі знищено гараж та легковик. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, газогін і лінія електропередач.

За уточненою інформацією, внаслідок однієї з вечірніх атак на район постраждала 43-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

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