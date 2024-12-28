Внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині постраждала жінка

Російська армія ввечері 27 грудня атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини. Постраждала 43-річна жінка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі агресор обстріляв з артилерії Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Загиблих і поранених немає", — написав він.
Внаслідок пожежі знищено гараж та легковик. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, газогін і лінія електропередач.
За уточненою інформацією, внаслідок однієї з вечірніх атак на район постраждала 43-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
- 26 грудня росіяни вдарили дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області. Унаслідок удару 8 людей постраждали, з них 7 – госпіталізували до лікарні.