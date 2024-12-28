В Україні запроваджено День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття

Президент України Володимир Зеленський своїм указом запровадив в Україні нове свято - День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття.

У документі глава держави аргументує потребу у його відзначенні "зміцненням єдності та злагоди українського народу, утвердженням української національної та громадянської ідентичності, сприянням вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів та національних меншин України, засвідченням поваги до їхнього внеску у відстоювання суверенітету і незалежності України".

Днем міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття в Україні стане 21 травня - в ООН це офіційно Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку.