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В Україні запроваджено День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття

Президент підписав відповідний указ.

В Україні запроваджено День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський своїм указом запровадив в Україні нове свято - День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття.

У документі глава держави аргументує потребу у його відзначенні "зміцненням єдності та злагоди українського народу, утвердженням української національної та громадянської ідентичності, сприянням вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів та національних меншин України, засвідченням поваги до їхнього внеску у відстоювання суверенітету і незалежності України".

Днем міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття в Україні стане 21 травня - в ООН це офіційно Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку. 

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