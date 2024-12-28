До центру рекрутингу можна звернутися анонімно, не розкриваючи своїх даних.

У Коростені розпочав роботу перший в області центр рекрутингу української армії

У Коростені розпочав роботу перший в Житомирської області центр рекрутингу української армії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що отримати всю необхідну інформацію та, зрештою, рекрутуватися можна за адресою: Коростень, вулиця Шевченка, 5. Також доступні консультації за телефоном: +38 (050) 504 3526.

До центру рекрутингу можна звернутися анонімно, не розкриваючи своїх даних. Також рекрутуватися до Сил оборони можна навіть із повісткою про уточнення даних. Зараз доступно більше ніж 10 тис. вакансій в ЗСУ, Національній гвардії, СБУ, підрозділах поліції.

В Міноборони повідомили, що до мережі центрів рекрутингу української армії звернулося понад 31 тис. громадян, 7 тис. з них стали кандидатами, а тисячі – долучилися до обраних підрозділів.