Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я потрапив під бомбардування
Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я потрапив під бомбардування
Генпрокурорка Ізраїлю ініціювала розслідування щодо дружини прем'єра
Генпрокурорка Ізраїлю ініціювала розслідування щодо дружини прем'єра
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
Apple підкорилася російській цензурі та видалила додатки незалежних ЗМІ
Apple підкорилася російській цензурі та видалила додатки незалежних ЗМІ
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
ГоловнаСуспільствоВійна

У Коростені розпочав роботу перший в області центр рекрутингу української армії

До центру рекрутингу можна звернутися анонімно, не розкриваючи своїх даних. 

У Коростені розпочав роботу перший в області центр рекрутингу української армії
У Коростені розпочав роботу перший в області центр рекрутингу української армії
Фото: Міноборони

У Коростені розпочав роботу перший в Житомирської області центр рекрутингу української армії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що отримати всю необхідну інформацію та, зрештою, рекрутуватися можна за адресою: Коростень, вулиця Шевченка, 5. Також доступні консультації за телефоном: +38 (050) 504 3526.

До центру рекрутингу можна звернутися анонімно, не розкриваючи своїх даних. Також рекрутуватися до Сил оборони можна навіть із повісткою про уточнення даних. Зараз доступно більше ніж 10 тис. вакансій в ЗСУ, Національній гвардії, СБУ, підрозділах поліції.

Support LB.ua

В Міноборони повідомили, що до мережі центрів рекрутингу української армії звернулося понад 31 тис. громадян, 7 тис. з них стали кандидатами, а тисячі – долучилися до обраних підрозділів.

  • Міноборони повідомило, що рекрутинг до ЗСУ найкраще відбувається у чотирьох областях та в Києві. Йдеться про Харківську, Дніпропетровську, Львівську та Запорізьку області.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies