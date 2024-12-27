Київський університет ім. Шевченка ухвалив рішення про дострокове розірвання контракту з професором Василенком

Керівництво Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту з професором кафедри друкованих медіа та історії журналістики Навчально-наукового інституту журналістики Микитою Василенком.

Про це повідомляє пресслужба КНУ ім. Шевченка.

“Це рішення базується на висновках вченої ради ННІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та інших колегіальних органів, які встановили порушення професором норм Етичного кодексу університетської спільноти, умов контракту й загальних етичних стандартів”, - йдеться у повідомленні.

В КНУ нагадали, що підставою для цього стали системні порушення, зафіксовані у висновках кафедри, Вченої ради ННІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та наказі ректора.

Також зазначається, що поведінка професора суперечила основним етичним принципам університетської спільноти та завдала репутаційної шкоди КНУ.