Київський університет ім. Шевченка ухвалив рішення про дострокове розірвання контракту з професором Василенком

Керівництво Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту з професором кафедри друкованих медіа та історії журналістики Навчально-наукового інституту журналістики Микитою Василенком.
Про це повідомляє пресслужба КНУ ім. Шевченка.
“Це рішення базується на висновках вченої ради ННІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та інших колегіальних органів, які встановили порушення професором норм Етичного кодексу університетської спільноти, умов контракту й загальних етичних стандартів”, - йдеться у повідомленні.
В КНУ нагадали, що підставою для цього стали системні порушення, зафіксовані у висновках кафедри, Вченої ради ННІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та наказі ректора.
Також зазначається, що поведінка професора суперечила основним етичним принципам університетської спільноти та завдала репутаційної шкоди КНУ.
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Василенко дав інтерв’ю Олександру Шелесту, у якому висловив думку, що контингент іноземних миротворців в Україні міг би покращити демографічну ситуацію.
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За словами професора, миротворці, які “не проходили випробувань фронтом, а виховані на добрій європейській їжі”, зацікавлять “тисячі голодних українських жінок”, які “не встигли виїхати, або чоловіки яких убиті чи покалічені”.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листи у Міносвіти на професора Київського національного університету й журналіста Микиту Василенка.