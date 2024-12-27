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Росіяни здійснили понад 30 обстрілів Нікопольщини у Дніпропетровській області

Пошкоджені об’єкти інфраструктури.

Росіяни здійснили понад 30 обстрілів Нікопольщини у Дніпропетровській області
Фото: Сергій Лисак

Упродовж п'ятниці, 27 грудня, росіяни продовжили тероризувати Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог понад 30 разів бив з важкої артилерії та скеровував дрони-камікадзе. 

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під обстріли потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.  

"Там пошкоджені об’єкти інфраструктури. Поруйновані 3 приватні оселі та 2 господарські споруди. Понівечені 10 сонячних панелей, авто і лінії електропередач. У деяких населених пунктах фахівці ще з’ясовують наслідки ворожих ударів", — інформує Лисак. 

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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