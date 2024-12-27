На Куп'янщині внаслідок обстрілу РФ поранень зазнав цивільний

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)". — ідеться у повідомленні.

У населеному пункті пошкоджено приватні будинки та господарчі приміщення.

За даними слідства, 27 грудня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили обстріл с. Рідкодуб Купʼянського району. Вибухове поранення отримав 58-річний чоловік.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

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