Посол України в Японії йде з посади й розповів про результати роботи за 4 роки
Посол України в Японії йде з посади й розповів про результати роботи за 4 роки
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
Постачальник "шахедів" для РФ привітав Україну з Різдвом та побажав миру
Постачальник "шахедів" для РФ привітав Україну з Різдвом та побажав миру
"Нова пошта" попередила про шахрайську схему
"Нова пошта" попередила про шахрайську схему
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
В Азербайджані заявили, що пасажирський літак збила російська ракета класу "земля-повітря", - Euronews
В Азербайджані заявили, що пасажирський літак збила російська ракета класу "земля-повітря", - Euronews
Bild: Зеленський звільнив посла України в Німеччині
Bild: Зеленський звільнив посла України в Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

На Куп'янщині внаслідок обстрілу РФ поранень зазнав цивільний

58-річний чоловік зазнав вибухових поранень.

На Куп'янщині внаслідок обстрілу РФ поранень зазнав цивільний
обстріли Куп'янська
Фото: Харківська ОВА

Внаслідок російського обстрілу Куп'янського району на Харківщині поранено мирного мешканця.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 грудня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили обстріл с. Рідкодуб Купʼянського району. Вибухове поранення отримав 58-річний чоловік. 

У населеному пункті пошкоджено приватні будинки та господарчі приміщення.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)". — ідеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies