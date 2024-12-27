На Харківщині до 8 років ув'язнення засудили ексдепутата "Партії регіонів", який очолював окупаційну адміністрацію

Ексдепутата-регіонала, який очолив окупаційну адміністрацію у Козачій Лопані на Харківщині, засудили до 8 років увʼязнення.

Про це інформує прокуратура Харківської області.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 58-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у видi позбавлення волi строком на 8 рокiв з конфiскацiєю майна на користь держави та позбавленням права обiймати посади в органах державної влади, державного управлiння, мiсцевого самоврядування, пов'язаних з наданням публiчних послуг, виконанням органiзацiйно­ розпорядчих та адмiнiстративно-господарських функцiй, на строк 12 рокiв", — ідеться у повідомленні відомства.

Засуджений є колишнім депутатом Харківської міської ради від забороненої в Україні "Партії регіонів". За даними слідства, під час окупації селища Козача Лопань чоловік пішов на співпрацю з росіянами.

Окупанти призначили його на посаду "в.о. голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району Харківської області" з дислокацією в Козачій Лопані.

Колаборант здійснював організаційно-розпорядчі функції у незаконних органах влади, всебічно співпрацюючи з окупаційною адміністрацією. Також він давав коментарі російським пропагандистам, розповідаючи, що саме ЗСУ обстрілюють населений пункт.

Напередодні звільнення села він втік до РФ, де нині переховується від українського правосуддя. Термін відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання.