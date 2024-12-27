Сили оборони: ворог безуспішно спробував висадитися на острів Козацький під Херсоном

Російська армія спробувала штурмувати острів Козацький, що біля Херсона, однак спроба була безуспішною і з втратами.

Про це заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, пише "РБК.Україна".

"За минулу добу він продовжував намагання висадитися на острів Козацький. Проте успіху не зазнав, висадитися не зміг, поніс втрати в техніці", — заявив речник.

Під час невдалої спроби штурму ворог втратив човни, плавзасоби і особовий склад.

Російські окупанти намагаються взяти контроль над островами у сірій зоні на Придністровському напрямку, оскільки це допоможе закріпитися на правобережжі Херсонщини.