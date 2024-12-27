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Справа про шахрайство: депутата Львівської облради Доманського відправили під домашній арешт

Раніше правоохоронці затримали депутата Львівської облради Володимира Доманського та його спільника – заступника мера Яворова Віталія Денегу за підозрою у намаганні видурити гроші у підприємця за результатами тендеру. 

Справа про шахрайство: депутата Львівської облради Доманського відправили під домашній арешт
Володимир Доманський
Фото: соцмережі

Вранці 27 грудня у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід для депутата Львівської обласної ради від партії ЄС Володимира Доманського – цілодобовий домашній арешт, передає “Суспільне”. 

Його термін завершується 25 лютого. Чоловіка разом із заступником мера Яворова Віталієм Денегою підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях.

На засіданні прокурор Дмитро Обихвост розповів про деталі затримання. За його словами, 24 грудня 2024 року, близько 12:00, Віталій Денега, який діяв з Володимиром Доманським, отримав 190 тисяч гривень. У цей же день, близько 14:00, депутат Львівської облради Доманський під час особистої зустрічі за місцем проживання одержав від підприємця 19 тисяч доларів США. 

Було задокументовано кілька таких епізодів. Загалом підозрювані, за даними слідства, заволоділи сумою 25 тисяч доларів та 190 тисяч гривень.

"Під час досудового розслідування у вказаному провадженні задокументовано спілкування підозрюваного Доманського та заступника мера Яворова Денеги із потерпілим, під час яких задокументовано обставини прохань щодо надання грошових коштів у вказаних сумах. Також задокументовано три факти передачі коштів потерпілим на вимогу підозрюваних", – сказав прокурор Дмитро Обихвост.

Після передачі останньої частини грошей відбувся обшук і затримання. У помешканні Доманського правоохоронці оглянули і ідентифікували гроші, які виявили на місці. Це були ті ж купюри, які підприємець передав депутату незадовго до цього. Прокурор додав, що саме Володимир Доманський намагався знищити гроші, зливши їх в унітаз. Того дня посадовців затримали.

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Прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 5 мільйонів 11 тисяч і 340 гривень. Він аргументував це тим, що посадовець має звʼязки у правоохоронних органах, а крім того він може, скориставшись допомогою знайомих, втекти за кордон. 

Також, на його думку, є ризик приховування чи спотворення доказів, впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню через зв'язки серед правоохоронців та у бізнес-структурах. За його словами, цей розмір застави є помірним, зважаючи на доходи та власність чоловіка.

У результаті Володимиру Доманському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 25 лютого 2025 року. Підозрюваний не може покидати місце проживання та має здати на зберігання документи для виїзду закордон.

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