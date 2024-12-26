Ексголову Апеляційного госпсуду Львівської області підозрюють у вимаганні $1 млн, - САП

Раніше за цією справою заарештували також голову Господарського суду Львівщини.

Колишнього голову Апеляційного господарського суду Львівської області підозрюють у вимаганні у приватного підприємця $1 млн.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"26 грудня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру колишньому голові Апеляційного господарського суду однієї з областей", - ідеться в повідомленні.

Раніше САП і НАБУ викрили суддю і колишнього голову Господарського суду Львівської області на вимаганні у представника приватної компанії $1 млн хабаря. За цю суму вони обіцяли забезпечити ухвалити "потрібні" рішеня у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

"САП та НАБУ встановили причетність до зазначеного злочину ще однієї особи, а саме - колишнього голови Апеляційного господарського суду", - зазначили в САП.

На сьогодні дії всіх викритих осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває.