Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
"Нова пошта" попередила про шахрайську схему
"Нова пошта" попередила про шахрайську схему
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ексголову Апеляційного госпсуду Львівської області підозрюють у вимаганні $1 млн, - САП

Раніше за цією справою заарештували також голову Господарського суду Львівщини.

Ексголову Апеляційного госпсуду Львівської області підозрюють у вимаганні $1 млн, - САП
Фото: САП

Колишнього голову Апеляційного господарського суду Львівської області підозрюють у вимаганні у приватного підприємця $1 млн.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"26 грудня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру колишньому голові Апеляційного господарського суду однієї з областей", - ідеться в повідомленні.

Раніше САП і НАБУ викрили суддю і колишнього голову Господарського суду Львівської області на вимаганні у представника приватної компанії $1 млн хабаря. За цю суму вони обіцяли забезпечити ухвалити "потрібні" рішеня у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

"САП та НАБУ встановили причетність до зазначеного злочину ще однієї особи, а саме - колишнього голови Апеляційного господарського суду", - зазначили в САП. 

На сьогодні дії всіх викритих осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває.

  • 13 грудня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу якого викрили на вимаганні $1 млн доларів хабаря. Напередодні Вища рада правосуддя дозволила заарештувати голову Господарського суду Львівщини та відсторонила його від здійснення правосуддя на 2 місяці. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies