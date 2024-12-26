​Суд зобов’язав обвинуваченого в шахрайстві прочитати книжки Жадана, Крістоф і Сковороди

Малиновський районний суд Одеси зобов'язав обвинуваченого в шахрайстві читати художню літературу.

Про це повідомляє "Читомо" із посиланням на вирок суду.

Суд встановив, що обвинувачений, власник інтернет-магазину з продажу гелевих кульок, отримав замовлення на 25 600 гривень, але товар їй не надіслав. Гроші витратив на власний розсуд.

Згодом підсудного мобілізували. Нині він проходить військову службу.

Військового визнали винним та призначили йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

Крім того, його зобов’язали прочитати такі книги:

"Інтернат" Сергія Жадана

"Грубий зошит" Аготи Крістоф

"Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті" Григорія Сковороди.

"Читання такої літератури, на мій погляд, повинно відволікти людину від злих думок і зосередити на справжньому житті на категоріях добра і зла. І якщо бути дуже уважним до деталей, то можливо побачити і жагу до прекрасного, а поряд, і прояви любові до людей. І справді, чутливість ніколи не має шансів перед добротою, почуття честі не підміниться на самолюбство або марнославство, а відчуття обов`язку буде не досяжним для вічних – користі та зручності", - йдеться у вироку.

Про користь читання Григорія Сковороди зазначається наступне: "Відома в українській літературі філософська книга у формі дружнього діалогу, справді визначає сенс буття та напрямок думок, які повинні бути у людини. Досягти загального щастя, на думку автора, можливо тільки завдяки працьовитості".



Також зазначається, що було б не вірно, якщо читати треба тільки про далеку війну. Роман українського письменника Сергія Жадана "Інтернат" (2017 р.), є яскравим описом початку подій війни на Сході України, коли кожний з українців не міг повірити саме в такий розвиток подій.

"Це саме про події, коли ще туман «братерства» не розсіявся, натомість Каїн вже вбив Авеля, про це лише не всі знали або не хотіли знати. Історія цікава тим, що звичайний день для звичайної людини перетворився на страшні перегони між життям і смертю. І тільки справжня любов до дитини може перемогти всі страхи. Ба більше, зможе зробити із звичайного вчителя героя. А ще у книзі можливо побачити звичайні людські стосунки, коли за рутиною буднів, при вогнищах війни, втрачаєш не тільки людські почуття та навіть обличчя але й втрачаєш зв`язок з реальністю", - йдеться у вироку.