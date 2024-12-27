Майже половина українців вважають, що перемога Трампа на виборах наближує мир в Україні, - опитування

Майже половина українців (45%) вважають, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США наближує мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим – 15%, а решта 30% говорять, що мир стає "лише трохи ближчим".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.

Президент Володимир Зеленський також говорив, що із політикою команди Трампа війна завершиться швидше. При цьому раніше він говорив, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну.

У вересні Джей Ді Венс, який стане віцепрезидентом США, озвучував можливий план Трампа щодо завершення війни в Україні. І він полягав у фактичній відмові від тих територій, які Росія встигла окупувати, та у відмові України від вступу до НАТО. Це абсолютно не збігається ні з формулою миру, за якою Київ прагне закінчити війну, ні з Планом перемоги, який Зеленський презентував Трампу.