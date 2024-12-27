Майже половина українців вважають, що перемога Трампа на виборах наближує мир в Україні, - опитування

Майже половина українців (45%) вважають, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США наближує мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим – 15%, а решта 30% говорять, що мир стає "лише трохи ближчим".
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.
- Президент Володимир Зеленський також говорив, що із політикою команди Трампа війна завершиться швидше. При цьому раніше він говорив, що Трамп насправді не знає, як зупинити війну.
- У вересні Джей Ді Венс, який стане віцепрезидентом США, озвучував можливий план Трампа щодо завершення війни в Україні. І він полягав у фактичній відмові від тих територій, які Росія встигла окупувати, та у відмові України від вступу до НАТО. Це абсолютно не збігається ні з формулою миру, за якою Київ прагне закінчити війну, ні з Планом перемоги, який Зеленський презентував Трампу.
- Коментуючи політику Трампа щодо завершення війни в Україні, сенатор-респбліканець Марко Рубіо сказав, що потрібні будуть переговори. Він вважає, що війна зайшла в глухий кут.