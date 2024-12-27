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Майже половина українців вважають, що перемога Трампа на виборах наближує мир в Україні, - опитування

Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14%.

Майже половина українців вважають, що перемога Трампа на виборах наближує мир в Україні, - опитування
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Майже половина українців (45%) вважають, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США наближує мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим – 15%, а решта 30% говорять, що мир стає "лише трохи ближчим".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.

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