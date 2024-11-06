Сенатор-республіканець Марко Рубіо: Трамп говорив, що хоче закінчити війну, але не збирається розкривати переговорну тактику

Сенатор, віцеголова комітету у справах розвідки Марко Рубіо вважає, що у війні в Україні наступила патова ситуація, тож треба йти шляхом переговорів, що водночас не означатиме, що це буде вигідним для Кремля.

На зауваження журналістки NBC про те, що Трамп обіцяв у разі своєї перемоги закінчити війну в Україні за добу, і чи означатиме це здачу території, Рубіо сказав, що реальність війни полягає в тому, що не можна в деталях говорити про плани. Рубіо додав, що українці, на його думку, неймовірно сміливі та міцні у протистоянні Росії, але зараз у війні патова ситуація.

"Щодо України: хто хоче війни? Він (ред: Трамп) говорив, що хоче закінчити війну. Як бізнесмен, він не збирається говорити вам про його переговорну тактику, щоб довести це до кінця. Але я не розумію, чому ми не хочемо, щоб війна закінчилася таким шляхом? Вочевидь, вам не потрібно бути фанатом Володимира Путіна, аби хотіти закінчити війну", – сказав сенатор.

Він додав, що патова ситуація у війні коштує життів, а в України піде сотня років на відновлення.

Рубіо ще в вересні говорив, що війна в Україні закінчиться "домовленістю", але в України має бути більше переваг, ніж у Росії.