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Сенатор-республіканець Марко Рубіо: Трамп говорив, що хоче закінчити війну, але не збирається розкривати переговорну тактику

Він "не розуміє", чому не хочуть закінчити війну шляхом переговорів. 

Сенатор-республіканець Марко Рубіо: Трамп говорив, що хоче закінчити війну, але не збирається розкривати переговорну тактику
Марко Рубіо
Фото: Britannica

Сенатор, віцеголова комітету у справах розвідки Марко Рубіо вважає, що у війні в Україні наступила патова ситуація, тож треба йти шляхом переговорів, що водночас не означатиме, що це буде вигідним для Кремля. 

На зауваження журналістки NBC про те, що Трамп обіцяв у разі своєї перемоги закінчити війну в Україні за добу, і чи означатиме це здачу території, Рубіо сказав, що реальність війни полягає в тому, що не можна в деталях говорити про плани. Рубіо додав, що українці, на його думку, неймовірно сміливі та міцні у протистоянні Росії, але зараз у війні патова ситуація.

"Щодо України: хто хоче війни? Він (ред: Трамп) говорив, що хоче закінчити війну. Як бізнесмен, він не збирається говорити вам про його переговорну тактику, щоб довести це до кінця. Але я не розумію, чому ми не хочемо, щоб війна закінчилася таким шляхом? Вочевидь, вам не потрібно бути фанатом Володимира Путіна, аби хотіти закінчити війну", – сказав сенатор.

Він додав, що патова ситуація у війні коштує життів, а в України піде сотня років на відновлення. 

  • Рубіо ще в вересні говорив, що війна в Україні закінчиться "домовленістю", але в України має бути більше переваг, ніж у Росії. 

  • Під час першої після виборів промови Дональд Трамп жодного разу не згадав про Україну. Хоча війна займала не останнє місце в його передвиборчих заявах: він звинувачував у її початку демократів, а також робив обіцянки закінчити її. Конкретики щодо методу він не наводив. Український президент, коментуючи ці заяви, говорив, що якщо йдеться про завершення війни шляхом відмови від українських територій, то це не вихід.
  • Джей Ді Венс, який стане віцепрезидентом, озвучував можливий план Трампа щодо завершення війни. І він полягав у фактичній відмові від тих територій, які Росія встигла окупувати, та у відмові України від вступу до НАТО. Це абсолютно не збігається ні з формулою миру, за якою Київ прагне закінчити війну, ні з Планом перемоги, який Володимир Зеленський презентував Трампу. 
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