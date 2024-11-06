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На війні з окупантами загинув майстер спорту, чемпіон світу з карате Олег Новіков

Захисник під час повномасштабної війни перебував на найважчих напрямках. 

На війні з окупантами загинув майстер спорту, чемпіон світу з карате Олег Новіков
Фото: Іван Станіславський

На війні з окупантами загинув чемпіон світу з контактного карате Олег Новіков. Він віддав життя в боротьбі за Україну 1 листопада біля Преображенки Запорізької області.

Новіков був майстром спорту міжнародного класу. Перед повномасштабної війною служив у департаменті податкової поліції та був тренером, повідомили в Спортивному Комітеті України. 

Новіков – уродженець Луганської області, але 30 років мешкав в Ірпені. У двадцятидворічному віці став чемпіоном світу з контактного карате.

Олег Новіков
Фото: Спортивний комітет України в Facebook
Олег Новіков

Під час повномасштабної війни брав участь у бойових діях на найгарячіших напрямках: Сумському, Донецькому та Запорізькому. 

"Герой став прикладом незламності для своїх побратимів і відважно боронив свою землю аж до останнього подиху", – повідомили в комітеті. 

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