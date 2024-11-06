На війні з окупантами загинув майстер спорту, чемпіон світу з карате Олег Новіков

На війні з окупантами загинув чемпіон світу з контактного карате Олег Новіков. Він віддав життя в боротьбі за Україну 1 листопада біля Преображенки Запорізької області.
Новіков був майстром спорту міжнародного класу. Перед повномасштабної війною служив у департаменті податкової поліції та був тренером, повідомили в Спортивному Комітеті України.
Новіков – уродженець Луганської області, але 30 років мешкав в Ірпені. У двадцятидворічному віці став чемпіоном світу з контактного карате.
Під час повномасштабної війни брав участь у бойових діях на найгарячіших напрямках: Сумському, Донецькому та Запорізькому.
"Герой став прикладом незламності для своїх побратимів і відважно боронив свою землю аж до останнього подиху", – повідомили в комітеті.