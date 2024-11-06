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Ліга Чемпіонів: "Реал" з Луніним у воротах сенсаційно поступився "Мілану"

Екстренер "Шахтаря" Паулу Фонсека обіграв мадридців у їхньому лігві.

Ліга Чемпіонів: "Реал" з Луніним у воротах сенсаційно поступився "Мілану"
Реал - Мілан 1:3
Фото: EPA/UPG

Перший ігровий день четвертого туру Ліги чемпіонів видався багатим на сенсації: до однієї з них, але зі знаком "мінус", долучився українець Андрій Лунін.

"Реал", ворота якого захищав наш співвітчизник, зазнав несподіваної поразки від "Мілана", який тренує колишній наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека. На гол Тіау швидко з пенальті відповів Вінісіус Жуніор, але Мората і Рейндерс забезпечили "росонері" комфортну перевагу. Лунін ще й кілька разів рятував мадридців від більшої ганьби - 1:3 у підсумку.

Третю поразку поспіль в усіх турнірах записав до пасиву "Манчестер Сіті". "Містян" буквально знищив "Спортінг" Рубена Аморіма, який невдовзі очолить їхнього запеклого суперника - "Манчестер Юнайтед". Хет-триком відзначився шведський нападник Віктор Дьокереш, а португальці виграли з рахунком 4:1. 

Чергове фіаско сталося з "РБ Лейпцигом": німецький клуб, який вважався претендентом на плей-оф, досі не може набрати бодай одне очко - "бики" програли навіть шотландському "Селтіку", що не хапає зірок з неба. 

Майбутній суперник "Шахтаря" "ПСВ" не лишив каменя на камені від "Жирони" - 4:0, українець Віктор Циганков ще не повернувся до заявки після травми.

"Болонья" програла "Монако" 0:1, "Лілль" та "Ювентус" розписали нічию, а "Ліверпуль" впевнено розібрався з леверкузенським "Баєром" 4:0 і поки є єдиною командою з максимальним результатом - 12 очок після 4 матчів. 

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