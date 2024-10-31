Правозахисники вимагають реформувати ФІФА

Міжнародна група із захисту прав людини FairSquare на основі свідчень понад 100 людей звинуватила керівну футбольну організацію світу ФІФА у невідповідності власним цінностям та неправильному менеджменті.

Як пише The Guardian, правозахисники стверджують, що футбольні боси "скуповують політичну підтримку країн-членів" та розподіляють кошти між асоціаціями не на основі потреб, а за непрозорим принципом, який шкодить розвитку спорту.

У FairSquare вважають, що ФІФА потребує реформування та зовнішнього управління, оскільки "футбол відіграє надто важливу соціальну, політичну та економічну роль, щоб дозволяти організації керувати ним настільки непрофесійно".

Одним із найважливіших кроків ініціативна група вважає "інституційне відокремлення" комітету, який вирішує питання розподілу коштів, від інших структурних підрозділів ФІФА. Правозахисники також вказують на відсутність публічної комунікації з боку футбольних босів, які практично не звітують перед громадськістю за свою діяльність.