Формула-1. Тріумфальний камбек Ферстаппена на Гран-прі Сан-Паулу

Макс Ферстаппен знову перший, Alpine оформила дубль, а Карлос Сайнс не зміг фінішувати. Розбираємо етап Формули-1 в Сан-Паулу.

Кваліфікація і гонка в один день

Гран-прі в Бразилії ще до початку основної гонки увійшло в історію Формули-1. Уперше за п'ять років кваліфікаційний заїзд і гонка відбулися в один день. Усе через погодні умови: дощ змістив кваліфікацію з другого листопада на третє. Тож в обід пілоти мали головну репетицію перед стартом змагань увечері.

Щодо поулу на старті, то його здобув пілот McLaren Ландо Норріс. Слідом за ним розташувався гонщик Mercedes Джордж Расселл. Третє місце неочікувано для усіх (і самого себе!) виборов пілот Honda Юкі Цунода — показав найкращий результат кваліфікації в кар'єрі.

Фото: EPA/UPG Формула-1, Гран-прі Бразилії.

Лідер сезону Макс Ферстаппен стартував аж із 17-ї позиції. За підсумком кваліфікації нідерландець покращив становище — піднявся на 12-ту, утім через заміну силової установки на боліді отримав штраф на п'ять позицій. Чи міг хтось тоді подумати, що Ферстаппен виграє цей заїзд? Навряд чи.

Стартовий прорив Ферстаппена

Уже на самому початку Ферстаппен зумів відіграти шість позицій і показав, що пасти задніх він не збирається. На другому колі нідерландець уже був у десятці кращих, обігнавши Гемілтона, а після 10 кіл узагалі піднявся до основної сімки.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен під час Гран-прі Бразилії.

Жага до перемоги Ферстаппена збільшувалася з кожним колом. На 16-му нідерландець піднявся до трійки лідерів: вище за нідерландця йшли лише Естебан Окон і Шарль Леклер.

Зупинка гонки і автомобіль безпеки

На 27-му колі через аварію Ніко Гюлькенберга з Haas на трасі з’явився автомобіль безпеки. Для декого це стало хорошою нагодою замінити шини. Зокрема, лідери гонки Рассел і Норріс поїхали на пітстоп, але в цей момент замайорів зелений прапор.

Цікаво, що сам Гюлькенберг зміг повернутися на трасу, а його пригоди при цьому не закінчилися: він створив хаос із віртуальною машиною безпеки, через що його дискваліфікували.

Фото: EPA/UPG Ferrari та Льюїс Гемілтон з Mercedes під час гонки. Карлос Сайнс ізта Льюїс Гемілтон зпід час гонки.

32-ге коло стало кульмінаційним: Франко Колапінто з Williams врізався в бар'єри — організатори показали червоний прапор і відправили пілота в бокс, лідером на той момент був Окон з Alpine, за яким розташувалися Ферстаппен і Гаслі.

Відновлення гонки

Коли змагання відновили, трійка лідерів який час залишалася незмінною. У боротьбу за місце на п’єдесталі втрутився Сайнс, але ненадовго: влетів у бар'єр і спровокував появу автомобіля безпеки.

Фото: EPA/UPG Ferrari залишає машину після аварії. Карлос Сайнс іззалишає машину після аварії.

Знову віддамо належне Ферстаппену: він зумів класно зреагувати на рестарт, на 43-му колі випередив Окона й очолив пелотон. Норріс, до речі, у цей час займав аж сьому позицію.

Нідерландець постійно нарощував темп і став володарем найшвидшого кола цієї гонки.

Фото: EPA/UPG Red Bull святкує перемогу. Макс Ферстаппен ізсвяткує перемогу.

У підсумку Макс уперше з червня цього року здобув перемогу на Гран-прі. На другій позиції розташувався пілот Alpine Естебан Окон, а третім став його партнер по команді П’єр Гаслі.

Особистий залік

Перемога Ферстаппена буквально поховала шанси Ландо Норріса на перемогу в особистому заліку, адже його відставання від Макса тепер складає 62 очки.

DRIVER STANDINGS (after 21/24 rounds)



Max Verstappen surges ahead with just three races to go#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/7PezUcF3om — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Залік Формули-1 після Гран-прі Сан-Паулу (п’ятірка кращих):

Макс Ферстаппен (Red Bull) — 393 Ландо Норріс (McLaren) — 331 Шарль Леклер (Ferrari) — 307 Оскар Піастрі (McLaren) — 262 Карлос Сайнc (Ferrari) — 244

Кубок конструкторів

У Кубку конструкторів без змін. McLaren так само очолює його. А Red Bull завдяки успіху Ферстаппена скоротив відставання від Ferrari до 13 очок.

TEAM STANDINGS (after 21/24 rounds)



McLaren edge further ahead, Red Bull close the gap to Ferrari 👀#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/FCFvsSAlfX — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Залік Кубка конструкторів (п'ятірка кращих):

McLaren — 593 Ferrari — 557 Red Bull — 544 Mercedes — 382 Aston Martin — 86

До завершення сезону в пілотів ще три гонки. Найближча відбудеться в неділю, 23 листопада, у Лас-Вегасі.