Хітмен, Джокер і шалик «Ман Сіті»: про найцікавіші образи Усика перед поєдинками

Геймери відразу помітили, що українець схожий на Хітмена — найманого вбивцю з однойменної серії комп’ютерних ігор, якого клонували як ідеального бійця. До слова, українець не вперше здивував боксерську спільноту яскравим образом. Про найцікавіші вбрання Олександра та їхні сенси — на LB.ua .

23 жовтня в Лондоні відбулася перша пресконференція перед другим поєдинком між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі. На цю зустріч український чемпіон з’явився в новому образі: Сашко поголився, одягнув чорний костюм з червоною краваткою, рукавички, у руці тримав шкіряний портфель.

Місія Хітмена — убити президента РФ

Під час пресконференції з Тайсоном Ф’юрі, крім штрих-коду й начиння портфеля, Усик фактично скопіював образ Хітмена. У грі та фільмі найманий убивця носить у портфелі два срібні пістолети Colt 1911. А Усик прихопив фото з останнього бою проти Ф’юрі, щоб запропонувати британцю поставити підпис на світлині. Тайсон виконав прохання, а Усик заявив, що продасть це фото на аукціоні й направить вторговані кошти на допомогу Збройним силам України. Не фотографією єдиною. В образі Усика міг бути й прихований символізм.

Фото: Leigh Dawney, Queensberry Promotions Олександр Усик дістає фото з портфеля під час пресконференції.

Після успішного релізу гри про лисого найманого вбивцю зі штрих-кодом 47 на потилиці (персональний номер клона, з якого намагалися зробити ідеального кілера (і зробили!) у прокат вийшов фільм французького режисера Жана Ксав’є про цього персонажа.

Сюжет фільму розвивається довкола Хітмена — ідеального бійця, якого клонували з п’яти людей. Він вирізняється серед інших холоднокровністю, дисципліною та вмінням аналізувати на декілька кроків уперед. Агенту 47 наказали ліквідувати президента Росії, якого у фільмі звали Михайло Бєліков. Далі будуть спойлери! Він завдання виконав, але потім сам став ціллю.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик в образі Хітмена під час пресконференції.

Окрім зовнішності, Усик схожий на героя відеогри характером. Власне, українець натякнув на це, відповідаючи на запитання журналіста про свою мотивацію перед боєм. «Мій режим, моя концентрація — це і є моя мотивація», — сказав Усик. Хай там як, але офіційний акаунт фільму «Хітмен» оцінив образ українця, визнавши схожість боксера й персонажа.

Agent Usyk just made the ultimate entrance as 47! Stepping into the Fury press conference with style. When the world of assassination meets the ring. #HITMAN #Agent47 #Usyk https://t.co/kOYX1NYBDO — HITMAN (@Hitman) October 23, 2024

Кримська тематика й співпраця з відомим брендом

Загалом вбрання Усика перед поєдинками — це окрема історія, сповнена символізму. Зокрема, певні елементи одягу боксера часто пов’язані з Кримом, малою батьківщиною Сашка.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик перед боєм проти Тайсона Ф'юрі.

Перед першим поєдинком Усика проти Тайсона Ф’юрі українець прийшов на одну пресконференцію в білому костюмі з контрастною чорною вишивкою. Цей образ створила українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, власниця бренда Damirli. Його особливість полягає в тому, що костюм оздоблений кримськотатарською вишивкою.

Відома українська дизайнерка неодноразово співпрацювала з боксером, допомагала йому перевтілюватися в козака-характерника і Джокера.

Образ Фенікса з натяками на комікси

У 2021 році Усик одягнув костюм Джокера з однойменного фільму 2019 року на пресконференцію перед боєм з Ентоні Джошуа. Образ легко зчитувався, адже стрічка з Хоакіном Феніксом у головній ролі була популярною навіть через два роки після релізу.

Фото: Інстаграм Ельвіри Гасанової Олександр Усик в образі Джокера.

Хоч Джокер Тодда Філліпса (режисер фільму. — LB.ua) не подібний до звичного героя коміксів DC, Усик додав до вбрання одну деталь, яка вказувала, що Джокер власне той самий, з коміксів. Мова про маску, яка дуже нагадувала елемент одягу Бейна, ще одного лиходія супергеройського всесвіту DC. Він вирізняється серед інших гострим розумом і витривалістю. Нікого не нагадує?

Фото: Інстаграм Олександра Усика. Олександр Усик в образі Джокера й масці Бейна.

Мотивація Усика одягнутися Джокером могла тягнутися з іншого бою — проти британця Дерека Чисори. Під час рекламної кампанії перед поєдинком команда британця зобразила Дерека в образі Бетмена, а Усика — Джокером, акцентуючи на непримиренному протистоянні цих персонажів.

Привіт Олександру Зінченку й Хосепу Гвардіолі

Усик не вперше опиняється у вихорі протистояння двох культур. Перед поєдинком з британцем Тоні Белью Сашко прийшов на зважування в шалику «Манчестера Сіті». Напевно, для британця такий крок не був надто болісним, адже він уродженець Ліверпуля й уболіває не за «Манчестер Юнайтед» (головний ворог «Ман Сіті». — LB.ua), а за мерсисайдський «Евертон».

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing Олександр Усик у шалику "Манчестера Сіті".

Однак такий вчинок українського боксера, очевидно, сподобався Олександрові Зінченку, який тоді, у 2018 році, грав у складі «містян». Промоутер Усика Олександр Красюк пояснив, що його підопічний вирішив підтримати Зінченка, тому вдягнув шалик з емблемою манчестерської команди.

Імовірно, вчинок Усика також був частиною психологічних ігор перед боєм, адже у 2018 році «Манчестер Сіті» був чемпіоном Англійської прем’єр-ліги. Сашко ж міг нагадати Белью, який цікавиться футболом, хто є чемпіоном Англії та… в боксі. До речі, українець підходив до бою з британцем у статусі абсолютного чемпіона світу в крузервейті. Як давно це було…

Козацьке коріння

Єдине, що залишається незмінним в образі Сашка — це козацькі мотиви. Він неодноразово акцентував, що захоплюється історією українського козацтва. Щобільше, вважає кошового отамана Івана Сірка найвизначнішою особою в історії України. Не будемо оцінювати історичні знання боксера, однак зауважимо, що уподобання Усика часто віддзеркалюються в його образах.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик перед боєм проти Даніеля Дюбуа.

Усик постійно вдягає вишиванки, а перед другим боєм проти Ентоні Джошуа взагалі вбрався як козак, додавши до образу чорний жупан, корсет і шаровари. Кульмінацією козацького стилю став вихід на перший бій проти Тайсона Ф’юрі: українець вбрався в гетьманський одяг. До речі, тоді на спині в Усика виднівся напис із назвою житомирського футбольного клубу «Полісся». Чому? Усик вирішив продемонструвати свою любов до команди з Житомира.

Фото: Інстаграм Ельвіри Гасанової Олександр Усик в козацькому вбранні.

Другий поєдинок Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі заплановано на 21 грудня 2024 року. Перед боєм боксери проведуть щонайменше ще одну пресконференцію і процедуру зважування. Ми ж з вами зможемо подивитися, яким образом Олександр Усик здивує цього разу.