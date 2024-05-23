ФК «Полісся» на спині в Усика: що це означає

Про виступ українського боксера заговорили ще до стартового гонга бою з Тайсоном Ф'юрі. Олександр Усик встиг здивувати вболівальників на самому початку дійства, коли виходив на ринг: уродженець Сімферополя з’явився на арені в козацькому, навіть отаманському вбранні. Здавалося, що шапку на бій Олександрові позичив Богдан Хмельницький або Іван Мазепа. Єдиний атрибут яскравого образу, що повертав глядача з козацької доби в наші дні, — кітель, на задній частині якого золотими літерами написано FС Polissya. Що пов’язує Олександра Усика з футболом і навіщо така реклама житомирському клубу — читайте далі.

Україна могла не отримати абсолютного чемпіона світу з боксу

У своїх інтерв’ю Олександр Усик неодноразово розповідав, що до 15 років він займався футболом. Хлопець грав у дитячій школі сімферопольської «Таврії». За словами боксера, він постійно виходив у стартовому складі, виступав переважно на позиції лівого півзахисника. Чемпіон згадував, що в його сім’ї не було достатньо коштів, щоб оплачувати заняття, тому з футболом довелося зав’язати.

Вагому роль у виборі заняття відіграв покійний батько Усика. Він зауважив, що син може боксувати, тому в 16 років Олександр-молодший обрав рукавички й ринг. Бутси довелося повісити на цвях.

Водночас про футбол боксер не забував. Упродовж карʼєри Усик неодноразово відвідував футбольні матчі, записував звернення до фанатів «Динамо» з тренувального табору і грав у футбол для власного задоволення. Зокрема, виступав за збірну ветеранів у 2017 році, періодично тренувався з ними до 2021-го включно.

Фото: x.com/boxingscene Олександр Усик (праворуч) і Тоні Белью під час битви поглядів.

Крім того, його неодноразово помічали на трибунах футбольних матчів. У 2019 році він відвідав манчестерське дербі, зайшов після матчу до роздягальні « Манчестера Сіті ». Тоді у складі «містян» грав українець Олександр Зінченко . На цьому історія стосунків з манчестерським клубом не завершилася. Усик прихопив шалик «Манчестера Сіті» на церемонію зважування перед боєм з британцем Тоні Белью.

Крім того, Олександр неодноразово казав, що мріє дебютувати на професійному рівні за футбольний клуб.

Перші проби Усика-футболіста

Довго чекати на здійснення мрії не довелося. Житомирське «Полісся» заявило Сашка на товариський турнір Winter Cup, який відбувся в Туреччині в лютому 2022-го. «Полісся», «Верес», «Чорноморець» і «Металіст» під час зимової паузи організували турнір, який мав би частково замінити тренувальні збори.

Фото: polissyafc.com Олександр Усик готується до дебюту за «Полісся».

Перед початком змагань «Полісся» й «Металіст» оголосили, що матимуть якісне, навіть потужне підсилення. За житомирців гратиме Олександр Усик, а за харків’ян — Олександр Гвоздик . У підсумку останній відмовився від фактичного виступу, допомагав лише з медійним розголосом турніру. Усик тим часом вийшов на заміну в матчі з «Вересом». Результативними діями він, очевидно, не відзначився, а вболівальники Олександра тоді хвилювалися за здоров’я боксера. На щастя, травм він уникнув.

Здавалося, на цьому футбольна з авансом кар’єра Олександра Усика завершилася. Але у 2023 році боксер підписав контракт про футбольну співпрацю з «Поліссям». Хоч у житомирському клубі пообіцяли новини з деталями контракту, але досі суттєвих інсайдів не з’явилося. Усик фактично став амбасадором команди.

Очевидно, ця співпраця базується на дружніх відносинах Олександра Усика з президентом «Полісся» Геннадієм Буткевичем. На цьому наголошував український боксер: «Наша співпраця — це не спонсорство, це вже дружба, яка розпочалася з любові до великого боксу. Партнерство крізь роки цінне своєю незмінністю та взаємоповагою».

З «Поліссям» на головний бій у кар’єрі

Історія Усик — «Полісся» продовжилася під час бою з Тайсоном Ф’юрі. Олександр вийшов на бій за звання абсолютного чемпіона світу в козацькому вбранні. На спині українського боксера виднілася назва житомирського клубу англійською мовою — FC Polissya. Цей крок був цілком зрозумілим в іміджевому плані, але який фактичний зиск для житомирської команди — питання відкрите. У коментарі LB.ua директор з медіа, маркетингу й спонсорства «Полісся» Олександр Денисов розповів, чому житомирці вирішили використати саме цей майданчик, щоб просувати свій бренд.

Фото: EPA/UPG Усик під час виходу на бій з Ф'юрі.

«Цей напис — чудовий кейс, яким ми вбили відразу декількох зайців, так би мовити. Після виходу Олександра Усика на бій ми слідкували за тим, наскільки швидко зростали запити нашої команди в інтернеті. Буквально за хвилину ефірного часу про нас почали дізнаватися з шаленою швидкістю. Напевно, ми отримали б таку інтенсивність пошуків хіба з перемогою в Лізі чемпіонів. Звісно, це частина нашої піар-історії. Крім того, це може допомогти залучити футболістів з інших континентів і країн. Ми, наприклад, можемо відкривати академію «Полісся» в Африці, судячи з кількості запитів з того континенту», — пояснив Денисов.

Він також припустив, що Олександр Усик зможе дебютувати за «Полісся» на офіційному рівні наступного сезону. За його словами, усе залежатиме від того, коли та чи взагалі відбудеться матч-реванш між Усиком і Ф’юрі.

Футбольна історія Усика не нова для світу

Очевидно, що професійні виступи Усика у складі футбольної команди — це суто медійна історія. На диво, але подібні зв'язки футбольних клубів з іменитими спортсменами інших дисциплін — звична справа. Свого часу найшвидша людина світу Усейн Болт намагався дебютувати за «Манчестер Юнайтед» і «Боруссію Дортмунд». Легкоатлет устиг навіть потренуватися з командами, але до офіційного дебюту за грандів справа не дійшла. Усейн задовольнився виступами за австралійський «Сентрал-Кост Марінерс», навіть відзначився забитим голом.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик святкує перемогу в бою проти Тайсона Ф'юрі.