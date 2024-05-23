ФК «Полісся» на спині в Усика: що це означає

Про виступ українського боксера заговорили ще до стартового гонга бою з Тайсоном Ф'юрі. Олександр Усик встиг здивувати вболівальників на самому початку дійства, коли виходив на ринг: уродженець Сімферополя з’явився на арені в козацькому, навіть отаманському вбранні. Здавалося, що шапку на бій Олександрові позичив Богдан Хмельницький або Іван Мазепа. Єдиний атрибут яскравого образу, що повертав глядача з козацької доби в наші дні, — кітель, на задній частині якого золотими літерами написано FС Polissya. Що пов’язує Олександра Усика з футболом і навіщо така реклама житомирському клубу — читайте далі.
Україна могла не отримати абсолютного чемпіона світу з боксу
У своїх інтерв’ю Олександр Усик неодноразово розповідав, що до 15 років він займався футболом. Хлопець грав у дитячій школі сімферопольської «Таврії». За словами боксера, він постійно виходив у стартовому складі, виступав переважно на позиції лівого півзахисника. Чемпіон згадував, що в його сім’ї не було достатньо коштів, щоб оплачувати заняття, тому з футболом довелося зав’язати.
Вагому роль у виборі заняття відіграв покійний батько Усика. Він зауважив, що син може боксувати, тому в 16 років Олександр-молодший обрав рукавички й ринг. Бутси довелося повісити на цвях.
Водночас про футбол боксер не забував. Упродовж карʼєри Усик неодноразово відвідував футбольні матчі, записував звернення до фанатів «Динамо» з тренувального табору і грав у футбол для власного задоволення. Зокрема, виступав за збірну ветеранів у 2017 році, періодично тренувався з ними до 2021-го включно.
Крім того, Олександр неодноразово казав, що мріє дебютувати на професійному рівні за футбольний клуб.
Перші проби Усика-футболіста
Довго чекати на здійснення мрії не довелося. Житомирське «Полісся» заявило Сашка на товариський турнір Winter Cup, який відбувся в Туреччині в лютому 2022-го. «Полісся», «Верес», «Чорноморець» і «Металіст» під час зимової паузи організували турнір, який мав би частково замінити тренувальні збори.
Здавалося, на цьому футбольна з авансом кар’єра Олександра Усика завершилася. Але у 2023 році боксер підписав контракт про футбольну співпрацю з «Поліссям». Хоч у житомирському клубі пообіцяли новини з деталями контракту, але досі суттєвих інсайдів не з’явилося. Усик фактично став амбасадором команди.
Очевидно, ця співпраця базується на дружніх відносинах Олександра Усика з президентом «Полісся» Геннадієм Буткевичем. На цьому наголошував український боксер: «Наша співпраця — це не спонсорство, це вже дружба, яка розпочалася з любові до великого боксу. Партнерство крізь роки цінне своєю незмінністю та взаємоповагою».
З «Поліссям» на головний бій у кар’єрі
Історія Усик — «Полісся» продовжилася під час бою з Тайсоном Ф’юрі. Олександр вийшов на бій за звання абсолютного чемпіона світу в козацькому вбранні. На спині українського боксера виднілася назва житомирського клубу англійською мовою — FC Polissya. Цей крок був цілком зрозумілим в іміджевому плані, але який фактичний зиск для житомирської команди — питання відкрите. У коментарі LB.ua директор з медіа, маркетингу й спонсорства «Полісся» Олександр Денисов розповів, чому житомирці вирішили використати саме цей майданчик, щоб просувати свій бренд.
Він також припустив, що Олександр Усик зможе дебютувати за «Полісся» на офіційному рівні наступного сезону. За його словами, усе залежатиме від того, коли та чи взагалі відбудеться матч-реванш між Усиком і Ф’юрі.
Футбольна історія Усика не нова для світу
Очевидно, що професійні виступи Усика у складі футбольної команди — це суто медійна історія. На диво, але подібні зв'язки футбольних клубів з іменитими спортсменами інших дисциплін — звична справа. Свого часу найшвидша людина світу Усейн Болт намагався дебютувати за «Манчестер Юнайтед» і «Боруссію Дортмунд». Легкоатлет устиг навіть потренуватися з командами, але до офіційного дебюту за грандів справа не дійшла. Усейн задовольнився виступами за австралійський «Сентрал-Кост Марінерс», навіть відзначився забитим голом.