Михайло Мудрик та його "Челсі" залишилися без тренера

Маурісіо Почеттіно був звільнений з посади головного тренера лондонського "Челсі". Клуб оприлюднив заяву про те, що домовився з коучем щодо дострокового припинення співпраці.

Відставка аргентинського спеціаліста стала несподіванкою: лондонці, за яких виступає українець Михайло Мудрик, на завершальній стадії сезону почали демонструвати непогані результати і навіть спромоглися потрапити до зони єврокубків. Проте керівництво, яке інвестувало у трансфери понад 1 мільярд євро, вимагало більшого.

За неповних два роки це вже п'ятий випадок, коли команда змінює наставника. Серед кандидатів на заміну Почеттіно називають чудово знайомого Мудрику екстренера "Шахтаря" Роберто де Дзербі. Загалом інсайдери переконані, що боси "Челсі" шукають молодого коуча, перед яким ставлять завдання повернути команду до Ліги чемпіонів.