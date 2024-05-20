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Антон Дробович пояснив, що означає символ на рукавичці Усика у бою з Ф’юрі

Український боксер Олександр Усик одягнув рукавичку з християнським символом на бій проти Тайсона Ф’юрі.

Антон Дробович пояснив, що означає символ на рукавичці Усика у бою з Ф’юрі
Символ на правій рукавичці українського боксера.
Фото: EPA/UPG

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович розповів на своїй сторінці у фейсбуці, що символ на рукавичці Олександра Усика – це монограма Ісус Христос з грецькими лідерами «альфа» та «омега».

«Цьому символу десь 1600-1700 років і якщо його хтось наносить його на одяг, то лише щоб підкреслити, що шанує християнство і його засновника. Це головний і єдиний релевантний пласт сенсів, який має зчитати будь-яка більш-менш освічена в цих питаннях людина», – написав Дробович.

Він також пояснив, що цей символ християнська церква використовує по всьому світу, не зважаючи на те, що ним користуються інші групи осіб. 

«Які б московитські маргінали (дехто називає навіть якусь двіжуху «Сорок сороков») не чіпляли цей символ на себе, вони навіть близько не наблизяться до того, щоб асоціюватися із цим знаком. Адже по всьому світу його інклюзивним власником є християнська церква. При чому католики не менш радо використовують цей символ в архітектурі, гравюрах, прикрасах тощо, ніж православні», – підсумував голова Українського інституту національної пам’яті. 

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. 

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