Перемога Усика як приклад успішного планування бою

Уночі з 18 на 19 травня Олександр Усик вписав своє ім’я в історію — став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з чотирма поясами. Результат бою визначала бригада арбітрів, яка розділеним рішенням зафіксувала мінімальну перемогу українця. Хоча все могло завершитися раніше, у кінці дев’ятого раунду. Про бій, що змусив понервувати, але від стартового гонга розвивався за сценарієм Усика — далі.

«Заспокоюся, тільки коли Ф’юрі з’явиться на ринзі»

Саме так описав промоутер Усика Олександр Красюк можливість того, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться. Упродовж кар’єри Циганський Король неодноразово показував, що від нього можна очікувати чого завгодно. Спочатку раптово завершили перші перемовини — ще до бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Потім розсічення брови у тренувальному кемпі. Навіть коли здавалося, що бій став подією невідворотною, Ф’юрі й команда намагалися розхитати ситуацію, часто на межі дозволеного.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі під час битви поглядів на пресконференції перед боєм.

До бою, панове

Зі стартовим гонгом боксери почали придивлятися один до одного. Ф’юрі одразу спробував нав’язати супернику свій стиль, удавшись до коротких комбінацій. Усик не кинувся на амбразуру: руки завжди біля голови, ноги в русі. Декілька ударів по корпусу британця дійшли, але ще свіжий Ф’юрі робив ставку на шоу й корчив гримаси вболівальникам. Наступні два раунди фактично не відрізнялися. Українець намагався скоротити дистанцію, а Ф’юрі спокійно працював джебом (прямим ударом. — LB.ua).

Зріст і розмах рук британця дозволяли йому працювати здалеку. Щобільше, антропометрія сприяла британцеві бити з найбільш неочікуваних кутів. За підсумками перших трьох раундів можна було зробити висновок, що українець має всі шанси не програти. Очевидно, час минав не на користь Ф’юрі, важчого за Усика на 15 кілограмів. Вага дозволяє бити потужно, але у фінальних раундах стає тягарем.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик під час атаки в бою з Тайсоном Ф'юрі.

Середина поєдинку повністю була за Тайсоном. Британець увімкнувся на повну й насипав ударів Усикові. Різниця в габаритах спонукала українця йти вперед. Ці рейди часто завершувалися боковими ударами по корпусу Олександра. Тайсон також неодноразово діставав голову опонента. Після одного такого удару на правій брові Усика з'явилася січка. На щастя, масованої кровотечі вдалося уникнути.

Усик був важким на ногах. Емоції від ударів по корпусу яскраво відображалися на обличчі. Ф’юрі на куражі встигав працювати не тільки в атаці, а й у захисті. Місцями простежувалася гра на публіку. Букмекери почали віддавати перевагу британцю, а перемогу Усика оцінювали як 1 до 6 в моменті.

Після шостої трихвилинки Усик повернувся до свого кута. Камера була безпосередньо біля тренерського штабу українця, тому вболівальники чули розмови. Як не дивно, тренери заявили: «Добре, Сашко, все за планом». Здавалося, вони говорять про якийсь інший бій, адже в головній події вечора Усик віддав Ф’юрі три раунди поспіль. А проте, Усик активно зарухався, почав уникати ударів британця, намагаючись збити йому дихання. Сьомий і восьмий раунди стали підготовкою до глибокої води —чемпіонського відрізка.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик атакує Тайсона Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Фото: EPA/UPG Тайсон Ф'юрі підняв руку вгору, сигналізуючи про свою перемогу в поєдинку.

У дев’ятому раунді Усик зміг дістати голову Ф’юрі потужною комбінацією ударів. Причому дістати сповна! Британець повис на канатах і зрозумів, що саме час тікати. Олександр відчув, що може завершити бій достроково, тому взявся добивати опонента. Частина ударів пішла в повітря, частина — у Ф’юрі. Після чергової успішної двійки британець буквально ліг на канати. За мить до можливого фінального удару в поєдинку рефері став між боксерами й почав відраховувати нокдаун. Доцільність такого рішення поставили під сумнів Олександр Красюк і британський боксер Дерек Чисора, уже коли поєдинок завершився. Тим часом Ф’юрі відновився, а дев’ята трихвилинка назавжди залишилася в історії. Три останні раунди були за Усиком, який мав більш свіжий і активний вигляд, хоч Ф’юрі не нехтував нагодами перевірити опонента на міцність. Бій завершився під час клінчу, ініційованого саме Тайсоном. Бійці обійнялися, а Ф’юрі почав цілувати Усика.Обидва атлети показували, що вважають себе переможцями. Тоді як згідно із записками суддів, розділеним рішенням перемогу здобув Олександр Усик — 115:113, 113:114, 114:113.

Щойно оголосили результати, до Усика підійшли журналісти. Зі сльозами на очах українець глянув догори й промовив: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!». Батько Усика помер у 2012 році.

Тайсон Ф’юрі сказав, що переміг Усик, адже «судді за його країну, тому що там триває війна».

Фото: EPA/UPG Олександр Усик святкує перемогу в бою проти Тайсона Ф'юрі.

Британець має право на свою думку, але факт залишається фактом. Олександр Усик з командою розпланував бій фактично до секунд: придивився до опонента в перших раундах, перетерпів шторм у середині бою та перебігав британця в чемпіонських трихвилинках. Циганський Король, як виявилося, був у руках Усика зі самого початку, хоч у суперважкій вазі все може вирішити один удар.

Далі буде (?)

У контракті на бій є пункт про реванш. Чи захоче Тайсон Ф’юрі спробувати ще раз — питання відкрите. Усик тим часом пройшов бокс і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Судячи з характеру Тайсона, повторний бій — украй неочевидне продовження історії Усика. Зрозуміло лише те, що за два тижні Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу, тому вчорашній, здавалося б, закритий гештальт може з’явитися знову.