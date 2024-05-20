Перемога Усика як приклад успішного планування бою

Уночі з 18 на 19 травня Олександр Усик вписав своє ім’я в історію — став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з чотирма поясами. Результат бою визначала бригада арбітрів, яка розділеним рішенням зафіксувала мінімальну перемогу українця. Хоча все могло завершитися раніше, у кінці дев’ятого раунду. Про бій, що змусив понервувати, але від стартового гонга розвивався за сценарієм Усика — далі.
«Заспокоюся, тільки коли Ф’юрі з’явиться на ринзі»
Саме так описав промоутер Усика Олександр Красюк можливість того, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться. Упродовж кар’єри Циганський Король неодноразово показував, що від нього можна очікувати чого завгодно. Спочатку раптово завершили перші перемовини — ще до бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Потім розсічення брови у тренувальному кемпі. Навіть коли здавалося, що бій став подією невідворотною, Ф’юрі й команда намагалися розхитати ситуацію, часто на межі дозволеного.
До бою, панове
Зі стартовим гонгом боксери почали придивлятися один до одного. Ф’юрі одразу спробував нав’язати супернику свій стиль, удавшись до коротких комбінацій. Усик не кинувся на амбразуру: руки завжди біля голови, ноги в русі. Декілька ударів по корпусу британця дійшли, але ще свіжий Ф’юрі робив ставку на шоу й корчив гримаси вболівальникам. Наступні два раунди фактично не відрізнялися. Українець намагався скоротити дистанцію, а Ф’юрі спокійно працював джебом (прямим ударом. — LB.ua).
Зріст і розмах рук британця дозволяли йому працювати здалеку. Щобільше, антропометрія сприяла британцеві бити з найбільш неочікуваних кутів. За підсумками перших трьох раундів можна було зробити висновок, що українець має всі шанси не програти. Очевидно, час минав не на користь Ф’юрі, важчого за Усика на 15 кілограмів. Вага дозволяє бити потужно, але у фінальних раундах стає тягарем.
Усик був важким на ногах. Емоції від ударів по корпусу яскраво відображалися на обличчі. Ф’юрі на куражі встигав працювати не тільки в атаці, а й у захисті. Місцями простежувалася гра на публіку. Букмекери почали віддавати перевагу британцю, а перемогу Усика оцінювали як 1 до 6 в моменті.
Після шостої трихвилинки Усик повернувся до свого кута. Камера була безпосередньо біля тренерського штабу українця, тому вболівальники чули розмови. Як не дивно, тренери заявили: «Добре, Сашко, все за планом». Здавалося, вони говорять про якийсь інший бій, адже в головній події вечора Усик віддав Ф’юрі три раунди поспіль. А проте, Усик активно зарухався, почав уникати ударів британця, намагаючись збити йому дихання. Сьомий і восьмий раунди стали підготовкою до глибокої води —чемпіонського відрізка.
Щойно оголосили результати, до Усика підійшли журналісти. Зі сльозами на очах українець глянув догори й промовив: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!». Батько Усика помер у 2012 році.
Тайсон Ф’юрі сказав, що переміг Усик, адже «судді за його країну, тому що там триває війна».
Далі буде (?)
У контракті на бій є пункт про реванш. Чи захоче Тайсон Ф’юрі спробувати ще раз — питання відкрите. Усик тим часом пройшов бокс і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Судячи з характеру Тайсона, повторний бій — украй неочевидне продовження історії Усика. Зрозуміло лише те, що за два тижні Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу, тому вчорашній, здавалося б, закритий гештальт може з’явитися знову.