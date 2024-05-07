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Переможець бою Усика та Ф'юрі буде абсолютним чемпіоном менше місяця

IBF забере свій пояс перед боєм хорвата Філіпа Хрговича.

Переможець бою Усика та Ф'юрі буде абсолютним чемпіоном менше місяця
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Міжнародна боксерська федерація IBF має намір відібрати пояс чемпіона світу у переможця мегафайту Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі менш ніж через місяць після його проведення.

Як пише ESPN, в організації вирішили, що володар титулу Олександр Усик протермінував бій з обов'язковим претендентом хорватом Філіпом Хрговичем, який 1 червня зійдеться у ринзі з Даніелем Дюбуа. Перед цим поєдинком IBF відбере пояс у того, хто ним володітиме - Усика або Ф'юрі.

Таким чином у суперважкому дивізіоні абсолютний чемпіон буде визначений лише на пару тижнів. А реванш українця та британця, який попередньо призначений на жовтень, позбудеться афіші бою за звання абсолюта.  

Найочікуваніший поєдинок року мав відбутися ще 17 лютого, але через травму Ф'юрі був перенесений на 18 травня. Два чемпіони світу зустрінуться на ринзі у Саудівській Аравії.

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