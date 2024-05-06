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Чухаджян: Попереду найбільш важливий бій у моїй кар’єрі

Карен Чухаджян битиметься за статус обов’язкового претендента на чемпіонський пояс IBF.

Чухаджян: Попереду найбільш важливий бій у моїй кар’єрі
Фото: facebook.com/spartapromotions

Український боксер Карен Чухаджян оцінив для LB.ua свого суперника Гаррі Скарффа, з яким він битиметься за статус обов’язкового претендента на пояс IBF у напівсередній вазі (до 67 кг).

«Британець – нестандартний боєць. Він міняє стійки, може піти вперед, може працювати другим номером. Такі суперники простий бій не подарують, але в нас є що йому відповісти. Будь-який наступний поєдинок важливіший за попередній. На цей момент – так, попереду найбільш важливий бій у моїй кар’єрі», – пояснив Чухаджян. 

Він також розповів, що команда знаходиться на завершальній стадії підготовки до бою.

«Ми ще в Києві, підготовка виходить на фінішну пряму, залишилось декілька спарингів. Виїжджати будемо наступної пʼятниці, за тиждень до бою», – сказав український боксер.

Нагадаємо, 17 березня українець Карен Чухаджян проведе бій з британцем Гаррі Скарффом за статус обов’язкового претендента на пояс IBF у Гамбурзі, Німеччина. Чинний чемпіон за версією IBF – американець Джарон Енніс. Чухаджян уже бився проти Енніса і зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.

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