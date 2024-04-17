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Девін Хейні вдарив Раяна Гарсію під час промо-зустрічі напередодні поєдинку

Бій відбудеться 20 квітня в Лас-Вегасі.

Девін Хейні вдарив Раяна Гарсію під час промо-зустрічі напередодні поєдинку
Девін Хейні
Фото: EPA/UPG

Американський боксер Раян Гарсія (24-1, 20 КО) провів битву поглядів з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 KO) напередодні очного поєдинку, повідомляє sport.ua. 

Між двома боксерами виникла словесна перепалка і в кінці Девін Хейні вдарив Раяна Гарсію по обличчю.

Гарсія і Хейні проведуть бій 20 квітня в Лас-Вегасі.

Також нагадаємо, що український боксер Даніель Лапін виступить в андеркарді бою Усик – Ф'юрі. Суперником Лапіна стане португалець Октавіу Пудівітр (9-1, 4 КО).

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