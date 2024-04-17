Американський боксер Раян Гарсія (24-1, 20 КО) провів битву поглядів з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 KO) напередодні очного поєдинку, повідомляє sport.ua.

Між двома боксерами виникла словесна перепалка і в кінці Девін Хейні вдарив Раяна Гарсію по обличчю.

Гарсія і Хейні проведуть бій 20 квітня в Лас-Вегасі.

Not a conspiracy.. Ryan is a hoe! 4 days #TheDream pic.twitter.com/TOAdRFkFqS — Devin Haney (@Realdevinhaney) April 16, 2024

Також нагадаємо, що український боксер Даніель Лапін виступить в андеркарді бою Усик – Ф'юрі. Суперником Лапіна стане португалець Октавіу Пудівітр (9-1, 4 КО).