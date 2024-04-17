Ліга Чемпіонів: Париж і Дортмунд крокують до півфіналу

"Парі-Сен-Жермен" та дортмундська "Боруссія" стали першими півфіналістами цьогорічного розіграшу футбольної Ліги чемпіонів.

Як пише УЄФА, протистояння "Барселони" та "ПСЖ" на стадіоні "Монжуїк" розпочалося на користь каталонців. Вже на 12-ій хвилині Рафінья збільшив перевагу господарів за сумою двох матчів. Проте далі усе пішло зовсім не за сценарієм підопічних Чаві Ернандеса.

Араухо заробив пряму червону картку за фол останньої надії, а ексгравець "Барси" Дембеле відзначився голом у ворота колишньої команди. Після перерви парижани вийшли вперед зусиллями Вітіньї. На цю мить становище за сумою двох поєдинків було рівним, але французи не збиралися зупинятися. Своє слово сказав зірковий Кіліан Мбаппе: спершу реалізував пенальті, а під завісу матчу остаточно зняв питання про долю путівки до півфіналу. 4:1 - яскрава перемога "ПСЖ".

Мадридський "Атлетіко" їхав до Німеччини з перевагою після першої гри, але розгубив її за перші сорок хвилин матчу у Дортмунді. За "Боруссію" забивали Брандт та Маатсен. У другому таймі здавалося, що "матрацники" повернули собі повний контроль: автогол Хуммельса та м'яч Корреа означали, що підопічні Дієго Сімеоне знову фаворити. Проте "джмелі" цього вечора, наче вправні боксери, били двійками: на 71-ій хвилині Фуллькруг, а на 74-ій Забітцер схилили шальки на бік Дортмунда. 4:2 - німці стануть суперниками "ПСЖ" у півфіналі.