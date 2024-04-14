​Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги

Нападник "Жирони" Артем Довбик результативно провів матч 31-го туру Ла Ліги проти "Атлетіко". Українець з'явився у стартовому складі каталонців й вже на початку зустрічі зумів відкрити рахунок.

Про це повідомляє football24.ua.

Гол організували Янхель Еррера і Ян Коуто, які розірвали оборону мадридців. Довбику залишалося просто переправити м'яч у сітку воріт, з чим він успішно впорався.

До слова, це вже 17-й забитий м'яч українця в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії. Наразі Артем одноосібно став найкращим бомбардиром Ла Ліги. У Джуда Беллінгема й Анте Будіміра - по 16 голів.

Як повідомлялося, Довбик став першим за 18 років українським футболістом, який забив понад 15 голів у топ-5 лігах Європи.